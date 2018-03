Francia no reconocerá independencia de Cataluña

ESAPAÑA.- La crisis española podría tomar un nuevo curso esta semana si el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el Parlamento proclaman la independencia el martes. El gobierno de Mariano Rajoy insiste en que no reconocerá la independencia de Cataluña. La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que "tomarán medidas" si el gobierno catalán insiste en validar el pasado referéndum, declarado ilegal por la justicia española. Sáenz de Santamaría no especificó si el gobierno español aplicaría el Artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión e intervención del gobierno regional catalán.

La declaración de independencia "no va a producir efectos. Y le corresponde al gobierno de España, a través del Senado, porque es una decisión también del legislativo, adoptar medidas", dijo la vicepresidenta.

FRANCIA Y ALEMANIA ANTE LA CRISIS ESPAÑOLA

El gobierno francés dejó claro que si el martes el gobierno catalán y el Parlamento declaran la independencia de España, ésta no sería reconocida. "Si hubiera una declaración de independencia,", dijo el lunes la ministra francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, al canal de noticias Cnews. Para Loiseau, "esa consulta era contraria a la Constitución y no hubo ninguna forma de comprobar su calidad: no se verificaron ni las listas de electores, ni el desarrollo de la votación, ni el recuento". "No tenemos ningún motivo para pensar algo distinto de lo que piensa la Constitución española. Somos socios, aliados, de España, y España es una gran democracia", dijo la ministra francesa. La canciller alemana, Angela Merkel, reafirmó el apoyo de Alemania a la "unidad de España" en una conversación telefónica que sostuvo el sábado con el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy. Merkel le reafirmó a Rajoy "su apoyo a la unidad de España y ambos hablaron de los medios para reforzar el diálogo interno en España en el marco de la Constitución", según anunció el portavoz de la canciller, Steffen Seibert, en una conferencia de prensa en Berlín.