Francia investiga presunta violación en palacio presidencial

En Francia las autoridades están investigando una presunta violación que ocurrió a principios de este año en el Palacio del Elíseo presidencial, dijo el viernes la oficina del fiscal de París.

La fiscalía dijo a The Associated Press que la investigación se abrió el 12 de julio, pero no confirmó de inmediato los informes de los medios franceses que decían que una soldado que custodiaba el palacio había acusado a un militar de violación el 1 de julio.

Los medios franceses también informaron que el presidente Emmanuel Macron no estaba cerca cuando supuestamente tuvo lugar el ataque, pero que había estado en un evento más temprano en la noche. Macron reside en el Elíseo.

Interrogan a militar acusado en Francia

Las autoridades investigan a los militares implicados en la violación.

La oficina del fiscal de París dijo que el militar acusado ha sido interrogado como "testigo asistido", un estado que significa que no fue entrevistado como sospechoso que enfrenta posibles cargos en Francia.

La oficina no confirmó ni proporcionó más detalles.

El Elíseo dijo que no comentaría sobre una investigación judicial en curso. Pero dijo que en cuanto el palacio se enteró del caso, “se tomaron medidas de inmediato: escuchar, apoyar y acompañar a la víctima”.

El Elíseo dijo que el militar acusado fue trasladado de su puesto en el palacio presidencial y que los funcionarios están esperando los resultados de la investigación judicial antes de decidir si se necesitan otras acciones.

Los medios franceses informaron que la ministra de Defensa, Florence Parly, inició una investigación administrativa interna sobre la presunta violación.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Francia como que dieron cadena perpetua al asesino de una anciana judía.

