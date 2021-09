Francia dice que el jefe del Estado Islámico en el Sahara ha sido asesinado

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el jueves por la mañana que las fuerzas militares de Francia habían matado a Adnan Abu Walid al-Sahrawi, el líder del llamado Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS).

"Es otro gran éxito en nuestra lucha contra los grupos terroristas en el Sahel", escribió Macron en un tuit. ISGS opera en grandes extensiones de la región del Sahel, especialmente en la región de la triple frontera entre Níger, Mali y Burkina Faso.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la zona, conocida también como Liptako-Gourma, ha sido devastada por la violencia militante que también ha atacado a los niños.

Además de llevar a cabo múltiples ataques contra civiles locales, ISGS también fue responsable del asesinato de soldados estadounidenses en 2017 y de la ejecución de seis trabajadores de ONG francesas en agosto del año pasado.

Francia disminuirá sus tropas en África occidental

Francia disminuirá sus tropas en África occidental.

Actualmente hay alrededor de 5.100 soldados franceses presentes en la región como parte de la Operación Barkhane. A ellos se unen soldados de Malí, Mauritania, Burkina Faso, Níger y Chad.

Debido al aumento de la violencia, Francia ha presionado repetidamente para obtener el apoyo de otros países europeos. Sin embargo, debido a las crecientes críticas en casa, Macron ha dicho que el número de soldados franceses en despliegue se reducirá a la mitad para 2022.

Saharaui formó ISGS en 2015 después de separarse de otro grupo, Movement for Oneness and Jihad in West Africa (MUJAO), momento en el que declaró la lealtad de su grupo a ISG, informa el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR).

El grupo llamó la atención de los medios de comunicación de ISIS en 2019 después de llevar a cabo varios ataques. ISGS ha ampliado sus operaciones en los últimos meses a lo largo de la frontera entre Níger y Burkina Faso, según ECFR.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!