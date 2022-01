Francia cambia las reglas de aislamiento ante la variante Omicron

La variante Omicron está impulsando una nueva ola de infecciones por coronavirus en todo el mundo, pero las autoridades sanitarias de varias naciones siguen siendo optimistas de que no se está traduciendo en mayores tasas de hospitalización.

A pesar de los números récord de casos en Francia , a partir del lunes, las personas completamente vacunadas solo tendrán que aislarse durante siete días y pueden salir de la cuarentena después de cinco días con una prueba negativa, dijo el ministro de Salud francés Olivier Veran a Le Journal du Dimanche .

Francia toma medidas preventivas

La variante ómicron se propaga por Europa



Francia, Italia, Portugal y Reino Unido han registrado cifras de nuevos contagios sin precedentes.



pic.twitter.com/uGt7Q5VF5f — Politica y mas (@Politicaymas__) December 30, 2021

Las personas no vacunadas tendrán que ponerse en cuarentena durante 10 días, sin embargo, esto se puede reducir a una semana con un resultado negativo. Los contactos completamente vacunados ya no necesitarán ponerse en cuarentena siempre que se hagan la prueba cada dos días durante seis días, mientras que los contactos no vacunados deben aislarse durante siete días.

El cambio está diseñado para permitir un " equilibrio beneficio-riesgo destinado a garantizar que el virus esté controlado mientras se mantiene la vida socioeconómica", dijo el Ministerio de Salud.

Veran dijo que la nueva variante de COVID-19 Omicron era demasiado contagiosa para detenerla a menos que se volviera a imponer un "bloqueo estricto".

Plus de 179.000 cas de Covid enregistrés en France en 24h, nouveau record des contaminationshttps://t.co/DIkwRY7lwO pic.twitter.com/hhwfzVpaCg — BFMTV (@BFMTV) December 28, 2021

Se produce después de que las autoridades anunciaran que los niños de seis años o más tendrán que usar máscaras en lugares públicos después de que los casos superaran los 200.000 por cuarto día consecutivo. Esto se estableció anteriormente a los 11 años y tiene como objetivo evitar tener que cerrar las escuelas después de las vacaciones de Navidad.

El sábado, Francia registró más de 219.000 infecciones, tras el récord de 232.200 del último día de 2021. Convirtió a Francia en el sexto país del mundo en reportar más de 10 millones de infecciones por COVID-19 desde el brote de la pandemia.

