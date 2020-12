Francia atento a la nueva cepa de coronavirus, Macro pide aumentar vigilancia

En medio del descubrimiento de la nueva cepa mutada del coronavirus, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este lunes que era necesario estar más atento al nuevo descubrimiento de la cepa de coronavirus mutada en el Reino Unido.

"Debemos redoblar nuestra vigilancia", dijo Macron en una reunión en línea del Consejo de Ministros.

Como dio a conocer La Verdad Noticias, durante el fin de semana, Londres anunció el descubrimiento de una nueva cepa de coronavirus la cual resulta ser más contagiosa que otras variantes de Sars-Cov-2.

Ante este nuevo anuncio varios países decidieron suspender los viajes con el Reino Unido, entre ellos, Francia, que interrumpió todos los viajes con el Reino Unido durante 48 horas, así como Sudamérica, Argentina, Chile, Colombia, El Salvador y Perú.

Francia siguió el domingo el ejemplo de Italia, Alemania, Holanda y otros países que en las últimas horas han limitado sus conexiones con el Reino Unido.

Francia sin registro de la cepa mutada del coronavirus

Pero el secretario de Estado francés de Transporte, Jean-Baptiste Djebbari, dijo que los estados europeos pronto introducirán un protocolo de salud en todo el bloque para reanudar los flujos de viajes con Londres.

Cabe destacar que el líder francés ha estado trabajando de forma remota desde que se aisló el jueves después de infectarse con el virus.

Por su parte, el ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, dijo que hasta ahora no se han detectado en Francia casos de la nueva cepa de COVID-19 que ha aparecido en el Reino Unido.

La France suspend l’ensemble des circulations en provenance du Royaume-Uni, à compter de minuit et pour 48h au moins. Nous travaillons dès à présent à construire un protocole sanitaire européen harmonisé. pic.twitter.com/rt645s9sNj — Jean-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) December 20, 2020

"En los últimos días los científicos han analizado 500 cepas virales y no se ha encontrado esta variante. Esto no significa que no esté circulando”.

Te puede interesar: Mutación del CORONAVIRUS no es resistente a las vacunas

Mientras tanto, las autoridades del Reino Unido han introducido el nivel más alto de alerta en algunas áreas, bloqueándolas en un intento por evitar una mayor propagación de la variante del coronavirus mutado, que también se ha detectado en varias naciones europeas, así como en Australia y Sudáfrica.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.