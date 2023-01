Fracasa McCarthy en su octavo intento de presidir la Cámara Baja de EU

En su octavo intento por presidir la Cámara Baja estadounidense, Kevin McCarthy volvió a fracasar al no contar con los votos necesarios, ya que 21 congresistas de su partido votaron por otros candidatos en esta última terna. Los republicanos más derechistas, del Freedom Caucus, le negaron su apoyo en la octava votación, por lo que habrá una novena.

Ante esta situación, los congresistas deberán continuar votando, ya que si no llegan a un acuerdo previo la sesión no podría levantarse debido a que el reglamento no contempla otra alternativa mas que continuar reorganizando votaciones hasta que alguien logre la mayoría necesaria.

Durante esta octava terna, un total de 17 congresistas fueron los detractores de McCarthy, quienes votaron por el otro candidato republicano propuesto, Byron Donalds. Los otros cuatro votos en contra fueron tres que apostaron por otros candidatos, entre ellos, Donald Trump, y una abstención de voto.

Tan solo este jueves se produjeron dos votaciones, mientras que el martes y miércoles de esta semana se realizaron tres votaciones por día. Se tenía previsto que esta semana arrancara la 118 legislatura del Congreso. En la última terna de hoy jueves, fue el candidato demócrata de Nueva York, Hakeem Jeffries quien nuevamente obtuvo los 212 votos de todos los congresistas de su partido.