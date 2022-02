Fotos escalofriantes muestran a niños ucranianos manejando armas de alto calibre

Estas imágenes escalofriantes muestran a mujeres y niños ucranianos entrenándose con armas antes de una posible invasión rusa. Los civiles de todo el país están practicando con una variedad de armas mientras se preparan para resistir un ataque.

Las dramáticas fotografías fueron tomadas el domingo en un ejercicio de defensa civil en la ciudad de Uzhhorod, en el oeste de Ucrania. Se produce cuando la secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, advirtió que Rusia podría lanzar un ataque contra Ucrania "casi inmediatamente".

Boris Johnson instó al presidente Vladimir Putin a alejarse del "borde de un precipicio" en medio de temores de una invasión dentro de las próximas 48 horas.

Ucrania se prepara para una posible invasión rusa

Ucrania se prepara para una posible invasión rusa.

Mientras los civiles participaban en ejercicios de entrenamiento en Ucrania, los soldados voluntarios practicaban con rifles de asalto de madera en preparación para un asalto ruso. Los reservistas del ejército realizaron ejercicios el sábado, y algunos usaron zapatillas deportivas y ropa deportiva mientras apuntaban con armas simuladas.

Nerviosa por la amenaza de unas 120.000 tropas rusas reunidas cerca de la frontera, Kiev ha lanzado una nueva fuerza de Defensa Territorial este año, que espera convertir en un cuerpo de 130.000 personas.

Si bien pueden tener pocas posibilidades contra el ejército ruso profesional mucho más grande y mejor equipado, los reservistas podrían tener la tarea de proteger los sitios civiles en la capital en medio de cualquier conflicto.

Los civiles en Ucrania están comprando sus propios rifles

Los civiles en Ucrania están comprando sus propios rifles.

Mientras tanto, los civiles en Ucrania están comprando sus propios rifles y equipos militares mientras planean llevar la lucha a Rusia si invade. Mariana Zhaglo, investigadora de marketing, gastó $1,300 (£950) en el rifle después de escuchar una conversación entre soldados sobre el mejor rifle para comprar.

Según información obtenida por La Verdad Noticias, la madre de tres hijos compró una carabina Zbroyar Z-15, un rifle de caza por designación, pero la mujer de 52 años no la compró para dispararle a los ciervos.

Los ucranianos han prometido defender su país si es atacado.

Ella le dijo a The Times: “Como madre, no quiero que mis hijos hereden los problemas de Ucrania, o que les transmitan estas amenazas. Es mejor que me ocupe de esto ahora.

“Si se trata de eso, lucharemos por Kiev; lucharemos para proteger nuestra ciudad. Si comienza la lucha, vendrán aquí. Kiev es un objetivo principal”.

Mariana vive en Kiev, una ciudad conocida en Rusia como 'la madre de las ciudades rusas', un apodo que refleja la supuesta creencia de que Ucrania y las áreas circundantes cerca de la frontera con Rusia pertenecen legítimamente a Moscú.

Además de comprar su rifle, Mariana, miembro de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania (TDF), tenía un silenciador, un bípode y una mira telescópica fijados al arma. El TDF es una unidad voluntaria de las fuerzas armadas de Ucrania.

También compró un casco, camuflaje para la nieve, un chaleco antibalas, bolsas de municiones, botas y un uniforme excedente del ejército británico por $1,000. La madre también asistió a un curso de francotirador de dos semanas.

Junto con su nueva arma, le dijo al Times que se había abastecido de suministros y alimentos, incluidas "muchas, muchas municiones". Mariana está lejos de ser la única ucraniana que toma las armas para proteger su hogar.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!