Hace unos 66 millones de años, Big John vagaba por la actual Dakota del Sur, en Estados Unidos, durante el período Cretácico Superior, la última era de los dinosaurios. Perdió la vida en una llanura aluvial, enterrado en el barro que lo mantuvo conservado en buenas condiciones.

Durante 2014, los paleontólogos pudieron desenterrar el 60% del esqueleto del dinosaurio comedor de plantas, que logró ser ensamblado por expertos en Italia.

El mayor tricératops del mundo ahora regresará a su hogar y entrará en la colección privada de su nuevo propietario sin nombre. Fue la casa de subastas Drouot quien informó que el comprador se había “enamorado” luego de exhibirlo al público en París la semana pasada. El comprador se impuso a otros 10 postores, tres de los cuales elevaron el precio en los últimos minutos.

Museos no pudieron competir en la subasta del dinosaurio

Fósil del tricératops más grande del mundo es subastado por 7,7 mdd.

“No podemos competir”, dijo Francis Duranthon, director del Museo de Historia Natural de Toulouse, agregando que la estimación inicial del precio suponía entre 20 y 25 años de su presupuesto para adquisiciones.

Por ello, múltiples expertos manifestaron su preocupación por el hecho de que importantes descubrimientos acaben en las mansiones privadas de los ultrarricos en lugar de en los museos. “Los fósiles de dinosaurio deben estar en los museos”, dijo Steve Brusatte, autor de The Rise and Fall of the Dinosaurs.

“La calidad general de Big John realmente merecía este precio”, dijo Iacopo Briano, paleontólogo que participó en la reconstrucción del enorme tricératops.

La venta fue un récord en Europa, pero todavía está alejada de los 31,8 millones de dólares pagados el año pasado por un esqueleto de tiranosaurio rex en Nueva York. Estaba claro desde el principio que los museos no iban a competir en la subasta del miércoles.

¿Cuántas piezas integran el fósil del tricératops?

La Verdad Noticias informa que el esqueleto del dinosaurio consta de 200 piezas, incluido un cráneo de dos metros de ancho.

Los científicos especialistas en analizar sus huesos descubrieron que su cráneo era entre un 5% y un 10% más grande que el de otros esqueletos de tricératops conocidos. Existen señales de daños en el cráneo, que sugieren que pudo haberse metido en al menos una intensa pelea.

El tricératops es uno de los dinosaurios más característicos gracias a los tres cuernos de su cabeza -uno en la nariz y dos en la frente-, que también dan al animal prehistórico su nombre en latín.

