Fortnite agrega Mandalorian y Baby Yoda en la temporada 5

Después de una Temporada 4 llena de crossover, el desarrollador de Fortnite, Epic Games, ya ha anunciado el próximo juego de personajes con licencia que aparecerá en el popular Battle Royale. Resulta que el propio Mandalorian vendrá a Fortnite y traerá al adorable Baby Yoda con él.

Tras el evento masivo de Galactus que puso fin a la temporada de Marvel de Fortnite, se lanzó un avance de la temporada 5 que muestra el contenido del próximo pase de batalla.

El agente Jonesy de Troy Baker recita algunos de los cazarrecompensas que ha contratado para agregar "puro caos" al universo de Fortnite, sonando tan malvado como puede ser. Si bien el objetivo final del agente Jonesy no está claro en última instancia, y el personaje seguramente regresará en futuras temporadas de Fortnite para completar su misión, su anuncio de la llegada de The Mandalorian a Fortnite es, sin duda, emocionante.

Recientemente se filtró una máscara de Fortnite mandaloriana, y este tráiler confirma rápidamente que había algo de verdad en los rumores de Mando. Bajándose de un portal usando su jetpack, Mando activa rápidamente la cuna de Baby Yoda. La adorable criatura verde gira alrededor de la esquina en su cuna flotante, asomándose para que los fanáticos lo vean antes de que el tráiler se corte. Si bien no está claro cómo se usará Baby Yoda, una apuesta segura sería que The Child será un emote atado a la piel.

Sin embargo, la bondad mandaloriana no terminó ahí, ya que el personaje apareció una vez más en la mitad posterior del desglose del pase de batalla. Se ve a Mando posado en The Razor Crest, su icónico barco que parece haberse estrellado en algún lugar de la isla. Poco después, el cazarrecompensas sale volando del barco, usando su jetpack característico. El rifle de desintegración del personaje de la primera temporada también se usa, y será interesante ver si funciona igual en el juego. Si bien los modders han agregado The Mandalorian a otros juegos, parece que esta versión de Fortnite conservará algunas de las habilidades del personaje.

Nueva temporada en Fortnite

Si bien los servidores de Fortnite estuvieron inactivos después del evento de Galactus, están en vivo una vez más, lo que significa que los jugadores pueden asegurar The Mandalorian y las otras skins burladas comprando el pase de batalla. Un gladiador blindado llamado Menace se podrá desbloquear junto con Mancake, un panqueque combinado con un hombre. Completando la lista de personajes cuyos nombres comienzan con "M" está Maeve, un bárbaro que cambia de forma.

Nuevas skin llegarán a Fortnite con la nueva temporada

Con más de 15 millones de jugadores de Fortnite experimentando el evento Galactus, es seguro decir que el juego no va a ninguna parte. Un pase de batalla con cazarrecompensas es un concepto interesante, y con el dúo dinámico de The Child y The Mandalorian, probablemente será difícil dejarlo pasar por los fanáticos de Star Wars.

La Verdad Noticias te informa que Fortnite es un juego gratuito para PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One y Xbox Series X.