Fortaleza: Niña Siria que perdió su hogar en la guerra te enseña a relajarte

Reem tiene ocho años de edad y vive en una escuela abandonada de Siria junto con otros refugiados por la guerra en el país, y con el tiempo ha aprendido a olvidar sus traumas gracias a la meditación.

Rescue.org rescató su historia y publicó un video en el que Reem nos explica qué es lo que hace para dejar que su mente se calme con las sencillas técnicas que le ha enseñado su consejera del Comité Internacional de Rescate (IRC).

“Me siento muy feliz cuando viene Fadia, porque me enseña a ser más fuerte”, dijo la niña citada por la ONG. “Ella me dice, 'Reem, no tengas miedo, para que el Sr. Miedo no crezca en tu corazón. Cuando tengas miedo, díselo a tus padres para que el Sr. Miedo se encoja y se vaya ".

Reem en su sesión de relajación con Fadia, su asesora.

Al llegar a esa escuela, que ahora es su nuevo hogar, Reem empezó a presentar algunos síntomas graves de estrés psicológico: creyó ver fantasmas, perdió el apetito y se distanció de otros niños de su edad.

Fue entonces cuando su madre decidió contactar los servicios de ayuda del IRC, que envió a una de sus asesoras, Fadia, para brindar a Reem y otras personas asesoramiento sobre salud mental.

Se olvida de la guerra con mindfulness

Ahora Fadia y Reem tienen sesiones regulares en las que prevén todas las medidas de distanciamiento social y practican la técnica de relajación conocida como “mindfulness”.

“Me suelto como un árbol”, explica Reem, mientras imita el movimiento de una rama que fluye con el viento. "Entonces respiro, así".

Fadia explica que a través de las técnicas que le enseña a Reem, ella es más capaz de expresarse con sus padres, lo que le ayuda a lidiar con sus emociones y disminuir las que potencialmente pueden afectar su vida.

“También realizamos sesiones de relajación y respiración para ayudar a Reem a lidiar con la tensión y la ansiedad”, dijo Fadia.

Reem es una de tantas niñas y niños que tienen que huir después de perderlo todo en los continuos bombardeos de nueve años de guerra en Siria.

Según Human Rights Watch, que cita cifras de la ONU, más de 1,700 civiles han muerto al noreste de Siria durante los ataques, entre los que se incluyen más de 500 niños. La guerra también ha desplazado a cerca de 600.000 niños desde diciembre de 2019.

