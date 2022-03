Ford les dice a sus socios que suspenderá sus operaciones en Rusia

Ford Motor Co. dijo que suspenderá sus operaciones en Rusia, uniéndose a empresas de todo el mundo para retirarse tras la invasión de Ucrania por parte del país.

El fabricante de automóviles les dijo a sus socios de la empresa conjunta que detendría el trabajo de inmediato, según un comunicado el martes. Ford ya había estado liquidando sus operaciones rusas, que hoy consisten en la fabricación de furgonetas comerciales y ventas rusas a través de una participación minoritaria en la empresa conjunta Sollers Ford, dijo la compañía.

Se estima pérdida millonaria

El fabricante de automóviles estadounidense Ford suspende las operaciones en Rusia

“En Ford estamos profundamente preocupados por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la seguridad del pueblo ucraniano”, dijo el director ejecutivo de Ford, Jim Farley, en Twitter. La compañía, que no tiene operaciones significativas en Ucrania, planea hacer una donación al Fondo de ayuda de Global Giving Ucrania.

Con la decisión, Ford se une a un grupo creciente de empresas que abandonan Rusia o suspenden sus operaciones, incluidas General Motors Co. Y Harley- Davidson Inc. Los grandes productores de petróleo BP Plc y Shell Plc, junto con actores destacados en otros sectores, como Apple. Inc., hizo movimiento similares.

El negocio de Ford en Rusia es pequeño y se ha reducido en los últimos tres años. Solo 22,000 de sus vehículos, incluidos los automóviles de la marca Ford producidos por una filial no consolidada, se vendieron allí el año pasado, según documentos regulatorios.

Ford suspende sus operaciones en Rusia y dona 100 mil dólares para los refugiados ucranianos.

El fabricante de automóviles con sede en Dearborn, Michigan, había dicho en 2019 que cerraría tres fábricas en Rusia, retirándose de un mercado de automóviles en el que alguna vez fue pionero como parte de una revisión más amplia de sus operaciones europeas que pierden dinero.

Esa decisión se tomó como una desaceleración económica y las sanciones occidentales empañaron las perspectivas de lo que muchos fabricantes de automóviles habían visto durante mucho tiempo como un mercado de crecimiento clave. Rusia no ha sido un gran mercado para los fabricantes de automóviles estadounidenses. GM vendió allí solo 3.000 vehículos, en su mayoría SUV de lujo Cadillac.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!