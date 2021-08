Florida pone en cuarentena a 440 alumnos por COVID-19; llevaban dos día de clases

Un total de 440 estudiantes han sido puestos en cuarentena en el condado de Palm Beach, Florida, debido al COVID-19, solo dos días después del inicio del año escolar, indicó el distrito escolar del condado. El ciclo escolar inició con clases presenciales el martes por primera vez desde marzo pasado.

Hasta este viernes 13 de agosto, hay 134 casos confirmados de coronavirus, 26 entre empleados y 108 entre estudiantes, dentro del distrito escolar, según el tablero de coronavirus del distrito. Los casos han sido confirmados en 60 de las instalaciones del distrito y escuelas K-12.

El número de casos de coronavirus aumentó drásticamente durante los dos primeros días de clases. El martes, cuando comenzaron las clases, solo hubo cinco casos confirmados entre los miembros del personal del distrito.

El condado de Palm Beach es el décimo distrito escolar más grande de los EE. UU. Y el quinto más grande de Estado, con más de 197.000 estudiantes y aunque la momento solo hay 134 contagiados el número podría aumentar drásticamente. Recordemos que hasta julio Florida, era el estado con más casos de Covid-19

No todos los alumnos que están en cuarentena tienen COVID-19

Un total de 440 alumnos fueron puestos en cuarentena

No todos los que están en cuarentena están infectados con coronavirus. La guía del Departamento de Salud de la entidad dice que cualquier persona en las escuelas K-12 que sea sintomática o haya dado positivo en la prueba, o que esté en contacto cercano con alguien que lo haya hecho, debe ser inmediatamente excluida de las instalaciones.

Cualquiera que tenga coronavirus no puede regresar durante al menos 10 días. Las personas expuestas pueden regresar después de una cuarentena de 14 días a partir de la fecha de la última exposición, o después de siete días si obtienen una prueba negativa.

Los estudiantes en cuarentena no podrán participar en el aprendizaje virtual, según WPEC, sino que deberán recuperar su trabajo. Cabe indicar que el gobernador del estado, Ron DeSantis, indicó en días anteriores que las escuelas no pueden exigir a los padres de familia que los niños usen cubrebocas, lo que aumenta la probabilidad de que los menores se contagien. Incluso restaurante de la entidad han invitado a no usar cubrebocas.

¿Cuándo comienzan las clases en Florida 2021-2022?

No es obligatorio el uso de cubrebocas para asistir a clases

Las clases presenciales iniciaron en Florida pese al COVID-19 el pasado martes 10 de agosto. Pese a que se ha demostrado que el cubrebocas ayuda a disminuir el riesgo de contagio muchos estudiantes acudieron a sus aulas sin él, pues no estaban obligados a hacerlo, lo que se creé esta desatando las olas de contagio.

