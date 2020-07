Florida, el estado con más casos de Covid-19, esto es lo que salió mal

Florida ahora tiene el peor brote de coronavirus en curso en el país desde principios de julio, los casos de Covid-19 en el estado han aumentado casi un 60 por ciento, y las hospitalizaciones y las muertes también han aumentado rápidamente.

Florida ahora tiene un 20 por ciento más de casos nuevos de Covid-19 diariamente que Arizona, un 70 por ciento más que Texas y más del doble de California, estos datos colocó a Florida en los titulares el domingo por superar el récord del mayor número de casos nuevos reportados en un día, anteriormente en manos de Nueva York.

El porcentaje de pruebas positivas ahora es casi del 19 por ciento, que es casi cuatro veces el máximo recomendado del 5 por ciento. La alta tasa, un indicador de qué tan extendida es la infección, así como si un área está realizando suficientes pruebas, sugiere que Florida todavía no tiene suficientes pruebas para igualar su brote de Covid-19. Por malas que sean las cosas en Florida, es probable que el estado no cuente la cantidad de casos.

Gobernador de Florida dijo que controló el coronavirus

No siempre fue así y es que hace solo unas semanas, el gobernador Ron DeSantis hizo rondas mediáticas alardeando de la respuesta de Florida a la pandemia de coronavirus, reprendió a quienes habían criticado las acciones del estado y se jactó de que su estado había logrado mantener bajos los casos de Covid-19 a pesar de un proceso más lento y menos agresivo. bloqueo y una reapertura más rápida que en otros lugares.

Florida fue uno de los primeros estados en reabrir. Su orden de quedarse en casa expiró el 4 de mayo, poco más de un mes después de que entró en vigencia.

En un artículo de mayo de la conservadora National Review, titulado "¿A dónde va Ron DeSantis para pedirle disculpas?", donde DeSantis dijo que "estaba haciendo un buen trabajo", pasando gran parte del artículo argumentando que sus críticos estaban equivocados y que supuestamente había sido impulsado por los datos y la ciencia en su respuesta.

DeSantis se jactó de lo rápido que el estado pudo reabrir debido a su gran respuesta a la pandemia, y dijo que "lo que hicimos en marzo y abril es el equivalente de lo que será Nueva York o California, cuando pasen a la fase tres". en referencia al plan escalonado de reapertura más lento de California.

Ahora, sin embargo, los expertos dicen que es esa reapertura rápida, mezclada con la complacencia pública de que el virus había sido derrotado y una acción mediocre en los meses anteriores, que llevó a Florida a su crisis actual.

Florida "reabrió definitivamente en nombre de rejuvenecer su economía relativamente temprano", me dijo C. Brandon Ogbunu, biólogo computacional en Yale. "La predicción era bastante clara de que tendrían una mala ola en algún momento".

Rápida reapertura en Florida pese al Covid-19

Florida tardó relativamente en cerrarse en todo el estado, pero también fue uno de los primeros en reabrir. El estado también reabrió muy rápidamente, permitiendo que los restaurantes, bares y otros negocios se reabrieran, a veces a gran capacidad o a plena capacidad, a las pocas semanas de finalizar su cierre.

Ese rápido ritmo de reapertura no solo facilitó que las personas se infecten entre sí con el coronavirus, sino que también hizo que sea mucho más difícil de evaluar, debido a los retrasos en la notificación de casos de coronavirus, si cada fase de reapertura conducía a un crecimiento incontrolable de infecciones.

No siguieron precauciones para evitar contagios

Al mismo tiempo, el público no siguió las precauciones y es que impulsados por la política y la complacencia, las personas en Florida son, anecdóticamente, muy inconsistentes en el distanciamiento físico y el uso de máscaras, dijeron los expertos. Los datos también sugieren que las personas en el estado fueron mucho más rápidas para salir, una vez que terminó el cierre, que la mayoría de los otros estados.

"Siento que salimos de la [orden] de quedarse en casa y simplemente pensé: 'Oh, ya no es un gran problema'", me dijo Cindy Prins, epidemióloga de la Universidad de Florida. Las personas "volvieron a lo que estaban haciendo antes, esas actividades que estaban haciendo antes, sin modificar esta vez".

Al reconocer el aumento en los casos, el estado suspendió el consumo de alcohol en los bares el 26 de junio. Pero el estado se ha resistido a tomar más medidas, y DeSantis declaró que el estado "no volverá" a reabrir y continuar con la reapertura de las escuelas.

Sin embargo, incluso si el gobierno y los residentes de Florida actuaran ahora, los efectos de la reapertura rápida del estado probablemente persistirán durante semanas, ya que Covid-19 toma tiempo para mostrar síntomas y propagarse a otros. Es por eso que, según los expertos, Florida debería tomar más medidas más temprano que tarde, ya que ahora está atascado con el aumento de casos, hospitalizaciones y muertes en los próximos días o semanas. Las medidas más específicas ahora, según el pensamiento, podrían ayudar al estado a evitar lo peor y, potencialmente, otra orden completa de quedarse en casa.

Al igual que el aumento en Arizona y California, el creciente brote de Covid-19 en Florida demuestra la necesidad de una vigilancia constante en la lucha contra el coronavirus. Ahora está claro que a medida que el gobernador y el público se volvieron complacientes en sus esfuerzos, el virus se propagó lentamente a través de la población. Ahora estamos viendo las consecuencias y la importante lección detrás de ellas.

"No te sientas cómodo", dijo Prins. "No pienses que solo porque lo controlaste puedes continuar controlándolo".

Inicialmente, DeSantis lo vio como un punto de jactancia, pero la rápida reapertura de Florida es una de las principales razones, según los expertos, de que el estado ahora está experimentando un gran brote.

Florida tardó en cerrarse al comienzo de la pandemia. Mientras que California, por ejemplo, cerró el 19 de marzo y Nueva York el 22 de marzo, Florida tardó hasta abril en emitir una orden de quedarse en casa. Esas pocas semanas realmente pueden importar con Covid-19: cuando el número de casos puede duplicarse en sólo 24 a 72 horas, los días y las semanas son importantes.

Pero al menos en Florida, los casos se mantuvieron relativamente bajos hasta marzo y abril, con la advertencia de que la baja capacidad de prueba en ese entonces significaba que muchos casos probablemente se perdieron.

Florida vive una crisis epidemiológica sin control.

A diferencia de otros estados que han visto un aumento en los casos, como Arizona, Florida realmente vio caer sus casos Covid-19 informados durante su bloqueo completo antes de que se moviera para reabrir. Eso lo alineó con lo que los expertos y la Casa Blanca recomendaron: una disminución de dos semanas en los casos antes de la reapertura. La caída ocurrió a medida que aumentaron los números de pruebas Covid-19 de Florida y la tasa positiva cayó, lo que indica que la disminución en los casos fue genuina.

Donde Florida salió mal, dicen los expertos, es que bajó la guardia. El estado reabrió muy rápidamente. Entre principios de mayo y principios de junio, el estado pasó de un cierre total a permitir que reabrieran gimnasios, salones, bares y cenas interiores en restaurantes. Esto dificultó el seguimiento de los efectos completos de cada fase de reapertura, un proceso que los expertos dicen que requiere semanas o incluso más de un mes para evaluarlo por completo.

"Cuando tienes un bajo nivel de casos en un estado, y tienes un virus que tarda dos semanas en replicarse, y las personas se van a transmitir entre sí, tienes que darle tiempo para ver el número de casos sabemos que tal vez tenemos un problema ”, dijo Prins, argumentando que son necesarias seis semanas para ver los efectos completos de cada fase de reapertura.

Pero muchas personas en Florida parecían aceptar la reapertura del estado. Según los datos de restaurantes de OpenTable, Florida se encontraba entre un puñado de estados, la mayoría de los cuales ahora están experimentando brotes importantes, para ver a las personas comenzar a regresar a los restaurantes en la primera semana completa de mayo. En junio, la cena se redujo en un 60 a 70 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado en Florida; en comparación, disminuyó en más del 80 por ciento en California y del 90 al 100 por ciento en Nueva York y Nueva Jersey.

El resultado: las personas en Florida estaban cada vez más fuera de casa, interactuando e infectando mutuamente con el coronavirus. Los amigos y las familias comenzaron a reunirse nuevamente, especialmente cuando celebraron el Día de los Caídos y comenzó el verano. Los turistas también llegaron al estado durante el verano. Cuando se unieron, en hogares, restaurantes y bares con poca ventilación, muy cerca de personas con las que no viven, a menudo durante horas, las personas transmiten el virus con mayor frecuencia.

Un estudio en Asuntos de Salud concluyó: La adopción de medidas de distanciamiento social impuestas por el gobierno redujo la tasa de crecimiento diario en 5.4 puntos porcentuales después de 1–5 días, 6.8 después de 6–10 días, 8.2 después de 11–15 días y 9.1 después de 16–20 días. Al mantener constante el distanciamiento social voluntario, estos resultados implican una distribución 10 veces mayor para el 27 de abril sin SIPO (10 millones de casos) y una distribución más de 35 veces mayor sin ninguna de las cuatro medidas (35 millones).

El lado negativo, entonces, es cierto: la reducción de los bloqueos probablemente condujo a una mayor transmisión de virus.

Esto también es lo que los investigadores vieron en brotes de enfermedades anteriores.

Varios estudios sobre la pandemia de gripe de 1918 descubrieron que los pasos más rápidos y agresivos para imponer el distanciamiento social salvaron vidas en esas áreas. Pero esta investigación también muestra las consecuencias de retirar las restricciones demasiado pronto: un estudio de 2007 en JAMA encontró que cuando St. Louis, Missouri, ampliamente elogiado por su respuesta a la pandemia de 1918, facilitó el cierre de sus escuelas, prohibió las reuniones públicas y otros restricciones, vio un aumento en las muertes.

Así es como se ve eso en forma de gráfico, con la línea de puntos que representa el exceso de muertes por gripe y las barras negras y grises que muestran cuándo se implementaron las medidas de distanciamiento social. El pico se produjo después de que se levantaron esas medidas, y la tasa de mortalidad cayó solo después de que fueron reinstaladas.

Esto no sucedió solo en St. Louis. Analizando datos de 43 ciudades, el estudio de JAMA encontró este patrón repetidamente en todo el país. Howard Markel, coautor del estudio y director del Centro de Historia de la Medicina de la Universidad de Michigan, describió los resultados como un grupo de "curvas de epi de doble joroba": los funcionarios instituyeron medidas de distanciamiento social, vieron caer los casos de gripe , luego retiró las medidas y vio que los casos de gripe aumentaban nuevamente.

Florida ahora está viendo eso en tiempo real: el distanciamiento social funcionó al principio. Pero a medida que el estado relajó el distanciamiento social, rápidamente vio surgir los casos.

"Sabemos lo que ha funcionado", dijo Ogbunu. "Está muy, muy claro ahora que los estados que fueron desafiantes con respecto a sus políticas de distanciamiento social están sufriendo las consecuencias".

Además de la respuesta de la política, los expertos temen que la gente en Florida nunca haya recibido el mensaje de que se necesitarían precauciones contra Covid-19 durante meses y posiblemente años (hasta que haya una vacuna o un tratamiento efectivo disponible). De alguna manera, parece que el público tuvo la impresión de que una acción drástica solo era necesaria durante el cierre de un mes, de ahí la prisa por regresar a restaurantes, bares y otros lugares cerrados cuando Florida reabrió, con una adherencia irregular al distanciamiento físico. y usando una máscara.

Los estudios sugieren que, para el público en general, el distanciamiento físico y el enmascaramiento realmente funcionan. Una revisión de la investigación publicada en The Lancet encontró que "la evidencia muestra que el distanciamiento físico de más de 1 m es altamente efectivo y que las máscaras faciales están asociadas con la protección, incluso en entornos no relacionados con la atención médica".

Pero, según los expertos, corresponde a ellos y a los funcionarios públicos hacer correr la voz sobre lo que el público debe hacer. Con este fin, Florida no ha hecho un buen trabajo, especialmente en la medida en que DeSantis y los funcionarios locales, estatales y federales participaron en la politización de tales medidas.

"No teníamos una población que supiera y creyera que este virus es peligroso", me dijo Aileen Maria Marty, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Internacional de Florida. "Tomaron el virus por sentado".

Un factor son las precauciones recomendadas, incluido el distanciamiento físico, pero especialmente las máscaras, que se politizaron. El presidente Donald Trump se ha negado en general a usar una máscara en público, incluso diciendo que las personas usan máscaras para molestarlo y sugiriendo, contrariamente a la evidencia, que las máscaras hacen más daño que bien. DeSantis, un aliado de Trump, se unió al presidente en la Oficina Oval en abril para jactarse de la respuesta de Florida a Covid-19, afirmando que el toque ligero del estado fue correcto y que, en relación con otros estados, "Florida ha hecho mejor".

Este tipo de politización creó focos de resistencia, particularmente entre los conservadores que ven el distanciamiento social, las máscaras y otros pasos como una reacción exagerada a Covid-19 y las políticas que requieren medidas tales como la extralimitación del gobierno. Más recientemente, esto se vio en una "manifestación por la libertad" anti-máscara en un restaurante de Florida, que los organizadores anunciaron como una "zona libre de máscara". Un organizador comparó la aplicación de las restricciones estatales a los restaurantes con la "tiranía", la "Gestapo" y la "Alemania nazi".

Más allá de la politización, ha habido complacencia y fatiga hacia medidas más estrictas de Covid-19. Las encuestas de Gallup encontraron que solo el 39 por ciento de las personas estaban "siempre" distanciadas sociales a fines de junio, en comparación con el 65 por ciento a principios de abril; el número de personas que "a veces", "rara vez" o "nunca" practican el distanciamiento social aumentó del 7 al 27 por ciento en el mismo período de tiempo.

Esto puede ser particularmente cierto para las personas más jóvenes, muchas de las cuales tal vez sienten que son menos vulnerables a Covid-19 que las poblaciones mayores. No es coincidencia, entonces, que los casos de coronavirus en Florida aumentaron desproporcionadamente al principio entre las personas más jóvenes. Pero el problema es que los jóvenes aún pueden enfermarse, sufrir complicaciones a largo plazo y morir a causa de Covid-19. También pueden transmitir el virus a poblaciones mayores que son más vulnerables, lo que en Florida parece estar sucediendo cada vez más.

Cuando se siguieron las recomendaciones, a los expertos les preocupaba que las medidas a veces se llevaran a cabo incorrectamente. Como anécdota, es común que las personas usen máscaras de manera inapropiada, hasta el punto de no cubrirse la nariz o la boca. Según los expertos, eso se reduce a un problema educativo.

Otros factores, más allá de la política y la respuesta pública a Covid-19, probablemente también jugaron un papel en el aumento de los casos. Si bien el verano en otras partes del país permite que las personas salgan más a menudo, donde es menos probable que el coronavirus se propague, las temperaturas de tres dígitos en Florida pueden empujar a las personas hacia adentro, donde la ventilación deficiente y el contacto cercano tienen más probabilidades de provocar la transmisión.

Algunos funcionarios en Florida han argumentado que las protestas de Black Lives Matter jugaron un papel en el nuevo brote. Pero la investigación y los datos hasta el momento sugieren que las manifestaciones no condujeron a un aumento significativo en los casos de Covid-19, gracias a las protestas que se realizan principalmente en el exterior y a los participantes que adoptaron medidas, como usar máscaras, que mitigan el riesgo de transmisión.

Florida ahora tiene que lidiar con las consecuencias

En respuesta al aumento en los casos, DeSantis el 26 de junio efectivamente cerró bares en todo el estado.

Argumentó que la medida era necesaria debido a que las personas desobedecían la orientación de distanciamiento social, lo que obligaba a tomar más medidas. "La gente no lo seguía", afirmó. “Hubo un incumplimiento generalizado, y eso condujo a problemas. Si la gente solo sigue las pautas, estaremos en buena forma. Cuando te apartas de eso, entonces se vuelve problemático ”.

DeSantis, sin embargo, hasta ahora se ha resistido a ir más allá. No se ha movido para cerrar el estado más ampliamente, como lo hizo el gobernador de California, y en su lugar impulsó la reapertura de las escuelas lo antes posible. Y ha rechazado un mandato de máscara en todo el estado, que podría reducir la transmisión, según estudios de estados y de Alemania.

"Necesitamos tener inmediatamente una orden civil sobre el uso de máscaras de la misma manera que tenemos sanciones civiles por ejecutar una señal de alto", dijo Marty. "Es una solicitud razonable que hacemos para protegernos a nosotros mismos y a los demás".

Probablemente sea demasiado tarde para revertir completamente el brote. Debido a que las personas pueden propagar el virus sin mostrar síntomas, pueden tomar hasta semanas para mostrar síntomas o enfermarse gravemente, y hay un retraso en el momento en que se informan nuevos casos y muertes, Florida seguramente verá días o semanas de nuevas infecciones y muertes incluso si DeSantis cierra repentinamente el estado de nuevo.

Eso llega a un punto que los expertos a menudo hacen sobre los brotes de enfermedades: es importante actuar antes de que obviamente sea un problema.

"Una de las cosas que he aprendido en cualquier brote es que si parece que reaccionaste de forma exagerada, has hecho un buen trabajo", Krutika Kuppalli, especialista en enfermedades infecciosas y miembro de la Iniciativa de Líderes Emergentes en Bioseguridad de Johns Hopkins. Centro para la Seguridad de la Salud, me dijo. Lo que parece una reacción exagerada, agregó, significa que “evitamos que las cosas se conviertan en una catástrofe. No queremos esperar hasta que las cosas sean una catástrofe y luego reaccionar, porque es demasiado tarde ".

En ese sentido, cualquier acción que tome Florida ayudaría, pero esos resultados podrían tomar semanas para revertir realmente las tendencias. Entonces, cualquier cosa que haga Florida en este momento no es demasiado poco, pero probablemente sea demasiado tarde.

Pero para asegurarse de que las cosas no empeoren mucho, los expertos han pedido pasos más agresivos. Algunos han pedido restricciones más específicas, particularmente en lugares cerrados. Apoyan los mandatos de máscara en todo el estado. Quieren una educación más agresiva, junto con más pruebas, rastreo y aislamiento de los enfermos, todo lo cual actualmente se ve frenado por grandes demoras en los resultados de las pruebas.

Si el gobierno estatal no actúa, los expertos dijeron que los funcionarios locales podrían hacerlo, y algunas ciudades y condados ya están imponiendo estándares más estrictos, incluidos los mandatos de máscara.

A falta de medidas gubernamentales, los expertos instaron al público a tomar precauciones contra Covid-19 más en serio. Las personas deben usar máscaras, priorizar lugares al aire libre sobre espacios interiores, mantenerse a 6 pies uno del otro, evitar tocarse la cara y lavarse las manos. Lo bien que una comunidad en su conjunto hace todo eso podría determinar qué tan mal se ponen las cosas, y podría ayudar a compensar, al menos parcialmente, la inacción del gobierno.

El objetivo ahora es evitar que las cosas se salgan tanto de control que sea necesaria otra orden de quedarse en casa. Todos quieren evitar esto, pero la realidad es que puede ser la única forma de detener un brote si se agrava, lo que es perjudicial no solo para la salud pública sino también para otras partes de la vida estadounidense.

"Los muertos no compran. No gastan dinero. No invierten en cosas ", me dijo Jade Pagkas-Bather, experta en enfermedades infecciosas y doctora de la Universidad de Chicago. "Cuando no inviertes en la salud de tu población, entonces hay efectos longitudinales aguas abajo".

Pero a medida que Florida empeora día a día, se acerca a requerir medidas drásticas para reclamar el control de la pandemia. Si los líderes de Florida hubieran actuado antes o con más cautela, tal vez gran parte de esto podría haberse evitado. En cambio, se jactaban de lo bien que le estaba yendo al estado, y ahora los floridanos están sufriendo una crisis predecible y prevenible.