Flashback: Los momentos más memorables de Donald Trump en el debate del 2016

Mientras el presidente Donald Trump y Joe Biden se preparan para el primero de los tres debates presidenciales de la próxima semana, aquí hay un flashback de momentos memorables de los debates de 2016, cuando Trump se enfrentó a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton:

6.- "¿Por qué no?"

Al estilo típico de Trump, le dio una respuesta irónica a Clinton durante el primer debate que provocó una enfática reacción de la multitud.

Clinton dijo que tenía "la sensación de que al final de esta noche me van a culpar de todo lo que ha sucedido".

Trump respondió: "¿Por qué no?"

Después de que la audiencia estalló en abucheos y gritos, Clinton repitió la frase a Trump y agitó la mano en el aire con una muestra de resignación.

5. - Trump promete "recuperar empleos", acusa a Bill Clinton de devastación

Durante el primer debate, el presidente Trump y Clinton tuvieron un acalorado intercambio sobre la economía y el empleo.

"Disculpe, traeré trabajos de vuelta. No pueden traer trabajos de regreso. Su esposo firmó el TLCAN, que fue una de las peores cosas que le han pasado a la industria manufacturera", acusó Trump. "Esa es solo tu opinión", respondió Clinton.

Trump luego citó estados específicos que, según dijo, estaban experimentando una ruina económica, exacerbada por las políticas iniciadas por el entonces presidente Bill Clinton.

"Vaya a Nueva Inglaterra, vaya a Ohio, Pensilvania; vaya a donde quiera, secretaria Clinton, y verá la devastación".

4. - Anderson Cooper regaña a Trump por hablar

Trump fue reprendido por el moderador de CNN Anderson Cooper durante el segundo debate por hablar mientras Clinton intentaba hablar.

"Por favor, permítale responder", dijo Cooper con severidad. "Ella no habló mientras tú hablabas." "Así es, no lo hice", asintió Clinton. Trump respondió: "Porque no tienes nada que decir".

3. - Trump acusa a Bill Clinton de abusar de las mujeres

Durante el debate final, con la espalda aún contra la pared de la dañina cinta "Access Hollywood", Trump cambió el guión y atacó a Bill Clinton por infidelidad y agresión sexual.

Antes del inicio del debate, el asesor de Trump, Steve Bannon, convenció al candidato de que trajera a varios acusadores de Clinton de alto perfil para volver a centrar la atención en los demócratas.

"Si miras a Bill Clinton, mucho peor. Las mías son palabras, la suya fue acción. Lo que le ha hecho a las mujeres, nunca ha habido nadie en la historia de la política en esta nación que haya sido tan abusivo con las mujeres", dijo.

Trump luego pasó a una cinta filtrada de Hillary Clinton riéndose de haber sacado (de prisión) a un cliente durante su tiempo como abogada, por supuestamente violar a una niña de 12 años.

"Su cliente al que representaba, lo sacó, y se la vio reír en dos ocasiones distintas. Reírse de la niña que fue violada", dijo Trump.

2 - Trump promete que un fiscal especial investigue a Clinton

Trump estaba luchando por su vida política al comienzo del tercer debate. La cinta de "Access Hollywood" había sido lanzada, lo que llevó a muchos expertos y políticos a pensar que Trump finalmente había llegado "al principio del fin".

Un momento que ayudó a balancear el péndulo a favor de Trump fue cuando prometió nombrar a un fiscal especial si era elegido y encerrar a Clinton por corrupción relacionada con sus correos electrónicos faltantes mientras estaba en el Departamento de Estado.

"Es muy bueno que alguien con el temperamento de Donald Trump no esté a cargo de la ley en nuestro país", respondió Clinton. Trump respondió: "Porque estarías en la cárcel". La respuesta fue recibida con vítores y risas de la audiencia.

1.- Si no tienes nada bueno que decir ...

En el debate final al estilo del ayuntamiento, se pidió a Trump y Clinton que se dijeran algo agradable el uno del otro.

Un miembro de la audiencia planteó la pregunta: "¿Alguno de ustedes nombraría algo positivo que se respeten el uno al otro?"

"Respeto a sus hijos", dijo Clinton, respondiendo primero. "Sus hijos son increíblemente capaces y dedicados, y creo que eso dice mucho sobre Donald. No estoy de acuerdo con casi nada de lo que dice o hace, pero lo respeto".

Trump elogió el valor y la determinación de su rival. "Diré esto sobre Hillary: ella no se rinde. No se rinde. Yo respeto eso. Lo digo como es. Ella es una luchadora", dijo.

El debate entre Trump y Biden

Pronto se llevará a cabo el debate presidencial entre Trump y Biden

El primer debate entre el presidente Donald Trump y Biden, moderado por Chris Wallace de Fox News, tendrá lugar el martes 29 de septiembre por la noche en la Universidad Case Western y la Clínica Cleveland en Cleveland.

El formato requiere seis segmentos de 15 minutos de duración, cada segmento dedicado a un tema específico. La Comisión no partidista de Debates Presidenciales dijo que los temas seleccionados por Wallance incluyen la inminente batalla de la Corte Suprema, el coronavirus.