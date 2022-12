Fiscalía de Perú allana casa de exministro de Pedro Castillo

La Fiscalía de Perú allanó este lunes las viviendas del exministro de Defensa Walter Ayala, quien ejerció durante el Gobierno de Pedro Castillo, y de un grupo de generales de la Policía Nacional investigados por presuntos ascensos irregulares en 2021.

El Ministerio Público informó que el Equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales “allanó la vivienda y oficina del exministro Walter Ayala, incautando documentos y dispositivos, en la investigación por los presuntos ascensos irregulares de policías y militares″.

Además, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto, realiza un “megaoperativo contra los generales investigados por presuntamente haber entregado dinero para ascender de rango, en el 2021, con autorización del expresidente Pedro Castillo“.

“A través de estas intervenciones, fueron detenidos 6 de los investigados. Las diligencias, que incluyen 26 allanamientos a nivel nacional, están a cargo del fiscal Luis Martínez, con apoyo del equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP)”, detalló.

Cabe destacar que varios medios locales informaron que el operativo comenzó a las 04:00 h de este lunes, tras una autorización del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, según reporta la agencia EFE.

La emisora RPP detalló que el operativo comprendió, en total, la intervención de 27 inmuebles en Lima y en las regiones de Cuzco, Tacna y Tumbes, y ha llevado a la detención preliminar de tres generales de la PNP, un mayor retirado, un suboficial y un civil.

Agregó que también se ha comprendido a 8 coroneles, quienes son investigados por presuntamente haber pagado entre 20 mil y 30 mil dólares para lograr sus ascensos a generales. Tras el allanamiento, Ayala declaró a periodistas que está “presto a que se investigue” el caso.

“Esto ha sido innecesario, no han encontrado nada, lo que yo dejo constancia es que en el Perú no hay un debido proceso, porque las resoluciones que dictan los jueces no tienen la debida motivación”.

