Fiscalía buscaría denunciar a Martín Vizcarra por delitos de corrupción

Este domingo, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, no descartó que el presidente de la República, Martín Vizcarra, pueda ser denunciado por algún delito, pero no le dio importancia a los audios grabados por Karem Roca, ex funcionaria de Palacio de Gobierno.

Lo anterior lo declaró durante una entrevista para Cuarto Poder en la que aseguró se haría justicia. “Téngalo por seguro que si hubiera evidencia tendríamos que denunciarlo (Martín Vizcarra)”, señaló Ávalos según información del portal “Expreso”.

No obstante, consideró que los audios tendrían la intencionalidad de perjudicar la labor que se realiza en el Ministerio Público, en específico, las investigaciones contra el excontralor y hoy congresista, Edgar Alarcón, quien fue el que dio a conocer las grabaciones.

Ávalos considera esa medida como una estrategia

Zoraida Ávalos y Martín Vizcarra

En ese sentido, la titular de la Fiscalía de la Nación advirtió que esto es una estrategia para desacreditar su labor. “A todas luces yo creo que estos audios son la suma de algunos temores o interés de algunas personas frente al trabajo que viene realizando la Fiscalía”.

A pesar de que dichos audios han generado gran polémica en la vida política del país, la funcionaria insistió que: “quieren desvirtuar o desprestigiar, deslegitimar la labor que venimos haciendo”, señaló.

Referente a Karem Roca, la fiscal de la Nación dijo sin dubitar “en estos audios que presenta la señora, discúlpenme, pero yo siento que es una autograbación”, comentó en defensa de su trabajo.

La Fiscal respalda las investigaciones contra Vizcarra

Karem Roca asegura que el presidente puso a la fiscal Zoraida Ávalos.

Ávalos respaldó las investigaciones que se llevarán a cabo contra Roca, Mirian Morales y el presidente Vizcarra. No obstante, señaló que todavía no hay hechos demostrados, sino solo conversaciones grabadas de forma ilegal.

“Si hubieran esos hechos, decididamente se van a investigar. Si eso tiene que investigarse, por supuesto que lo vamos a investigar. Todavía no lo hemos recibido, lo que sabemos es la versión periodística, pero la doctora [la fiscal a cargo] todavía no me ha enviado”.