Firman proyecto de ley que despenaliza posesión de marihuana en Virginia, EU

El gobernador de Virginia Ralph Northam firmó el jueves un proyecto de ley que lo convierte al estado en el número 27 en despenalizar la posesión de marihuana. Dicha ley entrará en vigor a partir del 1 de julio y reduce las sanciones por delitos que involucran la posesión personal de hasta una onza de marihuana a una violación civil.

Este es iniciativa sobre la posesión de marihuana es una de muchas progresistas que el gobierno estatal ha podido lograr desde que los demócratas se hicieron cargo de la cámara estatal y la oficina del gobernador Ralph Northam en 2019.

El jueves, Northam firmó el Proyecto de Ley 2 del Senado y el Proyecto de Ley 972 de la Cámara de Representantes, que crean una multa civil de no más de 25 dólares por la posesión de hasta una onza de marihuana. Una persona golpeada con la pena no sería arrestada y no crearía antecedentes penales.

Las violaciones serán en forma de citación, al igual que las violaciones de la ley de vehículos motorizados, sin costos judiciales.

A partir de ahora, una violación de marihuana de primer delito en el estado se clasifica como un delito penal sancionable con hasta 500 dólares en multas, 30 días de cárcel y antecedentes penales. Los proyectos de ley fueron aprobados por la legislatura al final de su sesión en marzo.

Según la nueva ley, las infracciones de marihuana anteriores se sellarán de los antecedentes penales, excepto en "ciertas circunstancias", lo que significa que las personas con infracciones de marihuana no tendrán que revelarlas cuando presenten la solicitud para ingresar a escuelas o empleos.

"El movimiento para despenalizar la posesión de cannabis en Virginia está muy retrasado", dijo Steve Hawkins, director ejecutivo del Proyecto de Política de Marihuana, en un comunicado de prensa el jueves.

"Aplaudimos a la legislatura y al gobernador por implementar una política que permitirá a las fuerzas del orden público concentrar los recursos en delitos más graves y evitar que los virginianos pierdan la vida por poseer cannabis, una sustancia que es más segura que el alcohol", agregó.