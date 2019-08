Fingió tener una vida normal y perfecta en Estados Unidos pero era una espía rusa

Una mujer identificada como Tracy Foley, de origen canadiense, parecía ser una personal común que se mudó a vivir a Boston, pero en realidad, solo era una fachada, pues era una espía rusa que se dedicaba a mandar información confidencial al gobierno soviético.

Elena Vivalova, nombre falso con el que trabajó casi más de 20 años en bienes raíces a lado de su esposo, quien realmente si es su pareja, pero que de igual forma, usaba una identidad falsa, Donald Heathfield, pero realmente se llama Andrei Bezrukov. Ni sus hijos sabían del gran secreto que ocultaban sus padres.

La pareja fue arrestada por el FBI en su casa ubicada en Boston en 2010; otros espías rusos también fueron detenidos y en su mayoría, se encontraban viviendo de manera ilegal en Estados Unidos.

Finalmente fueron deportados a su país (Rusia), en un intercambio de espías en la que también fue involucrada Anna Chapman.

Esta increíble historia, fue la inspiración para crear la serie de televisión de Fox, llamada ‘The Americans’. No obstante, Elena Vivalova, decidió escribir un relato ficticio de su carrera como espía, el cual quedó plasmado en el libro ‘The Woman Who Can keep Secrets’. Durante una entrevista para The Guardian, decidió revelar lo que fue para ella vivir una doble vida y lo que significó para la opinión pública.

Pese a que el libro no hace mucho énfasis en el programa de “ilegales”, el cual fue creado por el gobierno ruso y los denominó en clava tras expulsarlos en 2010, y que también fue creado por la Unión Soviética.

La mujer espía señaló que “un espía tiene que ser un actor, pero un actor que no necesita un público o un escenario, y no requiere la aprobación de los demás”.

Realmente, Bezrukov y Vivalova, se casaron en la Unión Soviética; el matrimonio no funcionó y se separaron, pero posteriormente se encontraron en una reunión hecha en Canadá y se volvieron a casar. Usaron identidades canadienses.

Ya en casa, nunca hablaban ruso juntos, y pese a que el inglés de Vivalova era perfecto, tenía un acento eslavo y para justificarlo, afirmó ser francesa-canadiense.