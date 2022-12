Fin del mundo, científicos ya publicaron una fecha del Big Crunch. Foto: forbes.com

Desde que los estudios del cosmos comenzaron a ser del interés de los grandes líderes y mentes de siglo pasado, que contemplaban la posibilidad del fin del mundo de acuerdo con sus observaciones, pero fue hasta que el astrónomo Edwin Hubble, en 1921, demostró que el universo está en expansión que estaría por terminar, ¡el Big crunch está por suceder!

En La Verdad Noticias, queremos decirte que fue gracias a los estudios que realizó Hubble, a lo largo de su carrera como astrónomo, que se creó lo que conocemos ahora como la teoría del Big Bang, que básicamente dice que el Universo se formó en una gran explosión y con la fuerza de la expansión dio forma a las galaxias y planetas.

Hace poco te contamos que Isaac Newton también calculó una fecha del fin, pero ahora te contamos que en todas las culturas antiguas, se menciona un tiempo de oscuridad en el que el mundo dejaría de existir, ya sea por un evento astronómico, guerra o la visita de un ser superior, siempre se augura un final catastrófico.

Científicos ya saben cuando será el fin del mundo

Imagen ilustrativa. Foto: telemadrid.es

Fue en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, que el estudio de los investigadores de la Universidad de Princeton fue publicado, en que el que la cercanía del fin de la expansión del universo está por suceder, pero no tienes nada de que preocuparte, porque son 65 millones de años los que aún nos quedan.

Aunque hay dos vertientes de pensamiento interesante, Paul Steihardt, coautor de la teoría del Big Crunch, dice que esta propuesta coincide perfectamente con otros estudios de la cosmología cíclica, aunque, por otro lado, el físico Matt Caplan de la Universidad de Illinois, dice que el apagado del universo estará lleno de explosiones colosales de supernovas.

¿Cuál fue el aporte más importante de Edwin Hubble?

Uno de los grandes descubrimientos del astrónomo fue la constante de Hubble, un parámetro que describe la velocidad de expansión del Universo, 72 kilómetros por hora y 13 mil quinientos millones de antigüedad, lo que dio nueva luz en el campo de la Cosmología para poder calcular la edad de otros eventos astrónomos más recientes.

