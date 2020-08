Filtran video INÉDITO de la muerte de George Floyd

muerte de George Floyd

Un tribunal de Minnesota está investigando cómo un periódico británico obtuvo imágenes de la cámara del cuerpo de la policía que muestran el arresto y la muerte de George Floyd, un hombre negro desarmado que falleció después de que un oficial se arrodilló en su cuello durante casi nueve minutos en mayo.

El Daily Mail publicó el lunes partes de videos de cámaras que están siendo usadas por dos ahora ex policías de Minneapolis involucrados en el arresto de Floyd el 25 de mayo en Estados Unidos.

Un juez del condado de Hennepin el mes pasado permitió a periodistas y miembros del público ver las imágenes con cita previa, pero aún no se ha pronunciado sobre una moción de una coalición de organizaciones de noticias que buscan acceso público a los videos.

Se filtro vídeo del arresto de George Floyd. Estaba drogado por 4 veces la dosis mortal de fentanilo, se resistió al arresto y amenazo a una mujer embarazada.



Extracto muestra al individuo de pie señalando que no podía respirar y pidiendo tirarse al suelo.



¿Que opinan? pic.twitter.com/wWnBv1Shw2 — F͟e͟d͟e͟ M͟a͟t͟t͟h͟e͟i͟ (@fedematthei) August 4, 2020

El fiscal general de Minnesota Keith Ellison, cuya oficina lidera el enjuiciamiento de los cuatro policías despedidos de Minneapolis acusados de la muerte de Floyd, dijo que él no era la fuente de la filtración.

"Continuaremos tomando las precauciones más estrictas para garantizar un juicio justo", dijo Ellison en un comunicado.

El artículo del periódico decía que los videos se filtraron a DailyMail.com. El sitio web muestra unos 10 minutos de la cámara corporal del ex oficial Thomas Lane y unos 18 minutos de la cámara corporal del ex oficial J Kueng.

"Por favor no me dispares"

La cámara del cuerpo de Keung muestra a los oficiales caminando hacia Cup Foods, donde hablan con el propietario, quien los llamó para que les pagaran con dinero falsificado.

Las imágenes muestran a dos oficiales acercándose al auto de Floyd. Uno, el oficial Lane, va al lado del conductor, y el otro, Keung, al lado del pasajero.

Lane toca la ventana del lado del conductor, donde está sentado Floyd, con una linterna. Floyd parece inicialmente lento para cumplir, repitiendo: "Lo siento, lo siento".

Se escucha a Lane gritar "¡Déjame ver tus manos!" y "¡Levanta tus manos!". En cuestión de segundos, saca su arma y apunta a Floyd, provocando una mirada de terror.

Las autoridades investigan video inédito del arresto de George Floyd

El oficial le dice que ponga sus manos en el volante. De nuevo es lento para cumplir antes de decir "sí, señor" y las pone.

Se escucha a Floyd disculparse y decir que la situación le recordó la "última vez que me dispararon". Floyd comienza a llorar cuando Lane le dice que salga del auto.

"Por favor, no me dispares", repite Floyd.

En un momento dice: "Acabo de perder a mi madre, hombre". Los oficiales esposan a Floyd, quien sigue angustiado.

"Voy a morir aquí"

Las imágenes de Keung muestran a un George Floyd esposado sentado en la acera mientras le hace preguntas de identificación y le dice que los oficiales reaccionaron de la misma manera que lo hicieron porque no mostró inmediatamente sus manos. Floyd solloza en algunos puntos, pero sigue cumpliendo.

Mientras tanto, la cámara de Lane lo captura hablando con los dos pasajeros en el auto, preguntándoles por qué Floyd estaba "siendo tan ardiente y no mostrándonos las manos y simplemente siendo así de raro".

Shawanda Hill responde: "Porque le dispararon antes".

"Tiene algo que hacer", agrega, señalando su cabeza y haciendo un movimiento circular.

¡OJO! Video filtrado de la cámara corporal de los policías implicados en el caso #GeorgeFloyd revelan nuevos detalles en la investigación: https://t.co/rKbLzDkhol — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) August 4, 2020

Luego, los oficiales intentan poner a Floyd en la parte trasera de un coche de policía. Floyd se niega, diciendo "Soy claustrofóbico".

En un momento cae al suelo, pero vuelve a levantarse y aún se niega a volver al auto.

"Todos ustedes, voy a morir aquí", dice Floyd. "Voy a morir, hombre. Acabo de tener COVID, hombre. No quiero volver a eso".

Los oficiales finalmente mueven a Floyd a la parte trasera del vehículo y cierran la puerta del lado del conductor, pero Floyd emerge por la puerta del lado del pasajero.

"No puedo respirar", dijo Floyd

En este punto, los oficiales Derek Chauvin y Tou Thao han llegado a la escena. Floyd se pelea con los oficiales del lado del pasajero. La lucha termina con él en el suelo y el oficial Chauvin arrodillado sobre su cuello.

Se puede escuchar a Floyd repitiendo "No puedo respirar" y gritando "Mamá".

"Dígales a mis hijos que los amo. Estoy muerto", también se le escucha decir.

En un momento, cuando Floyd dice que no puede respirar, se escucha a un oficial identificado por el Daily Mail como Keung diciéndole "Estás bien. Estás hablando bien".

"Ya terminé ... soy claustrofóbico. Me duele el estómago. Me duele el cuello. Me duele todo. Necesito agua o algo, por favor", también se oye decir a Floyd.

Un oficial identificado por el Daily Mail como Chauvin responde: "Entonces deja de hablar. Deja de gritar. Se necesita mucho oxígeno para hablar".

video entero de #GeorgeFloyd Arma escondida.

Resistencia activa y controlar a una persona de esa corpulencia y drogado no es fácil.

Yo no juzgo, solo expongo. Es muy fácil desde casa, pero hacerlo in situ... https://t.co/KrZpUYbf1q — trijuanma (@trijuanma) August 4, 2020

En un momento, un oficial identificado como Lane pregunta: "¿Deberíamos ponerlo de lado?".

Chauvin responde: "No, se queda donde lo tenemos".

"Está bien", responde Lane. "Solo me preocupa el delirio emocionado o lo que sea".

Chauvin responde: "Bueno, por eso tenemos la ambulancia".

Floyd deja de moverse mientras Chauvin continúa arrodillado sobre su cuello. Varias personas son escuchadas gritando desde la cámara, algunas pidiendo a los oficiales que "controlen su pulso".

"¿Llamas a lo que estás haciendo bien?" dice un hombre desde fuera de cámara.

Chauvin ha sido acusado de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario.

Lane, Kueng y Thao están acusados de ayudar e incitar tanto al asesinato en segundo grado como al homicidio involuntario. Los cuatro oficiales fueron despedidos del departamento después del incidente.