Filtran mapas multijugador de la temporada 1 de COD: Black Ops Cold War online

La temporada 1 de Call of Duty: Black Ops Cold War está programada para comenzar el 10 de diciembre, y es probable que los fanáticos vean por primera vez el nuevo contenido a principios de la próxima semana. Sin embargo, parte del contenido de la temporada 1 de Call of Duty: Black Ops Cold War se ha filtrado antes de tiempo, incluidos cuatro nuevos mapas multijugador que aparentemente están en camino para el juego.

Los nombres de los nuevos mapas multijugador de Call of Duty: Black Ops Cold War aún no se han anunciado, pero las imágenes eliminadas desde entonces dan a los fanáticos una idea de qué esperar.

Fanáticos podrán disfrutar de cuatro nuevos mapas multijugador

Cuatro nuevos mapas multijugador en Black Ops Cold War

El primer mapa parece estar ubicado en una estación de televisión de algún tipo que presenta un programa de juegos. El segundo mapa parece estar ubicado en una estación de metro y el tercer mapa puede estar en un silo de misiles. La especulación apunta a que el mapa del silo de misiles es una nueva versión del popular lanzamiento del mapa de Call of Duty: Black Ops, pero eso aún no se ha confirmado.

Y finalmente, el cuarto mapa filtrado de Call of Duty: Black Ops Cold War parece estar ubicado en la sede de la KGB que los jugadores visitan durante la campaña. Por supuesto, podría ser un edificio de la Unión Soviética completamente ajeno, por lo que los fanáticos tendrán que esperar para obtener más información sobre ese frente. Algunos fanáticos piensan que el cuarto mapa es en realidad una nueva versión de Raid de Call of Duty: Black Ops 2, pero nuevamente, aún no se ha anunciado nada oficial.

Suponiendo que esta filtración sea legítima, será interesante ver si Call of Duty: Black Ops Cold War agrega estos cuatro mapas a la vez, o si los mapas se lanzan lentamente a lo largo de la temporada. Independientemente, su adición debería ser de gran ayuda para abordar una de las principales preocupaciones que tienen los fanáticos sobre Call of Duty: Black Ops Cold War: su falta de mapas multijugador. Muchos fanáticos en línea e incluso figuras prominentes de la industria del juego como Dr Disrespect han criticado Call of Duty: Black Ops Cold War por su pequeña selección de mapas en comparación con otros juegos de la serie, pero la temporada 1 debería recorrer un largo camino para abordar esos problemas.

Mientras tanto, Call of Duty: Black Ops Cold War Season 1 también verá el juego integrado con Warzone battle royale, y se rumorea que esta integración incluirá un nuevo mapa. Según las filtraciones, el nuevo mapa de Call of Duty: Warzone no es otro que Alcatraz, una prisión de la isla que se ha destacado en juegos anteriores de Call of Duty, y será conocida como Rebirth Island.

También se espera que venga un nuevo mapa de Zombies como parte de Call of Duty: Black Ops Cold War Season 1, pero no se ve por ninguna parte en las filtraciones recientes. Quizás este contenido recién filtrado llegará a Black Ops Cold War en la fecha de inicio del 10 de diciembre de la temporada 1, y otras cosas como el nuevo mapa de Zombies llegarán más adelante.

La Verdad Noticias te informa que Call of Duty: Black Ops Cold War ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.