Filtran fotos de Elizabeth Debicki como la princesa Diana en "The Crown".

La actriz australiana Elizabeth Debicki fue vista filmando el drama de Netflix en Ardverikie Estate en Escocia, dando la primera mirada a la actriz en el personaje de la princesa Diana. Ella estaba en el set con dos jóvenes actores con camisas a rayas a juego que parecían interpretar a los hijos de Diana, el príncipe William y el príncipe Harry .

Debicki, de 30 años, asumió el papel de la princesa de Gales en las dos últimas temporadas de The Crown, sustituyendo al personaje de Emma Corrin en la temporada 4. Netflix anunció la decisión del casting en agosto de 2020.

"El espíritu de la princesa Diana, sus palabras y sus acciones viven en el corazón de tantos. Es un verdadero privilegio y un honor unirme a esta magistral serie, que me ha enganchado absolutamente desde el primer episodio", dijo la actriz, cuyos créditos incluyen papeles en The Great Gatsby, The Night Manager y Tenet de Christopher Nolan.

¿Por qué The Crown reemplaza a sus actores?

The Crown es conocida por reemplazar a sus actores cada pocas temporadas a medida que los personajes históricos envejecen. Debicki se une a un elenco que incluye a Imelda Staunton como la reina Isabel, Jonathan Pryce como el príncipe Felipe y Lesley Manville asumiendo el papel de la princesa Margarita.

Después de que el programa publicara la primera foto oficial de Staunton disfrazado de monarca, se la vio filmando la serie . La estrella de Harry Potter, de 65 años, fue vista recientemente filmando con la actriz británica Claudia Harrison, conocida por sus papeles en The IT Crowd , Humans y The Cat's Meow , como la única hija de la reina, la princesa Ana.

Peter Morgan extendió la serie de Netflix para "hacer justicia"

Después de anunciar previamente que The Crown terminará después de la quinta temporada, el creador Peter Morgan cambió de opinión y decidió extender la serie de Netflix.

"Cuando comenzamos a discutir las historias de la Serie 5, pronto quedó claro que para hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia, deberíamos volver al plan original y hacer seis temporadas", anunció Morgan en julio de 2020. "Para ser claros, la Serie 6 no nos acercará más a la actualidad, simplemente nos permitirá cubrir el mismo período con mayor detalle".

La Verdad Noticias informa que la temporada 6 de The Crown traerá la historia hasta principios de la década de 2000, pero aún se detendrá antes de que Kate Middleton y Meghan Markle se unan a la familia real.

