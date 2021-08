Filipinas: puestos de vacunación reciben a miles motivados por fake news

En medio de los esfuerzos de vacunación contra el COVID-19 en Filipinas miles de personas hicieron filas para recibir una dosis luego de que en redes circularan fake news asegurando que el gobierno planeaba una serie de sanciones a quienes no fueran inmunizados.

Entre estas las que más preocuparon a los ciudadanos fueron las presuntas limitaciones que se aplicaría a quienes no se vacunen yendo desde no poder salir de sus hogares y no tener permiso de acudir a trabajar hasta la imposibilidad de recibir apoyo económico por la pandemia.

Fue así que ante la amenaza de que la nación asiática prohibiría salir de casa a quien no esté vacunado miles atestaron los sitios de vacunación tras el cierre de dos semanas que comenzó este viernes debido al rebrote de COVID-19.

Filipinas: fake news desafía distanciamiento social

Si bien podría parecer que las fake news motivaron a los ciudadanos a acudir a vacunarse la realidad es que estas podrían ser responsables de más contagios de COVID-19 en Filipinas ya que lejos de cumplir con el encierro miles se reunieron desafiando el distanciamiento social indispensable para evitar el avance del virus.

Cabe mencionar que las fake news engañaron a miles debido a que anteriormente alcaldes habían amenazado incluso con cárcel a quienes no quisieran vacunarse contra el coronavirus por lo que las presuntas medidas del gobierno sonaban posibles.

Gobierno de Filipinas desmiente fake news

En algunos puntos el gobierno revisará el certificado de vacunación para evitar que el virus se desplace.

Ante la situación y tras la movilización de miles de personas las autoridades de Filipinas no tardaron en desmentir las fake news asegurando que la vacunación no es obligatoria ni afecta la recepción de ayuda gubernamental.

Un comunicado del Departamento de Interior de Filipinas sobre las fake news y firmado por el secretario Jonathan Malaya aclaró que todos aquellos vacunados o programados para recibirla podrán pasar por los puntos de seguridad presentando su certificado.

Es así que durante un encierro de dos semanas en Filipinas debido al COVID-19 miles acudieron a los puestos de vacunación exponiéndose al virus debido a la circulación de fake news en redes sociales, en La Verdad Noticias seguiremos de cerca la situación.

