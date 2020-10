Fiesta privada MASIVA deja 90 contagios de Covid-19 en Torreón

Las autoridades estatales dieron a conocer que tras realizarse una fiesta privada en Las Villas, lugar ubicado en el municipio de Torreón, a la que asistieron poco más de 700 invitados, dejó un salto de 90 personas contagiadas del nuevo coronavirus (Covid-19).

En redes sociales se desató una ola de comentarios en contra del evento y piden a las autoridades castigar a los responsables pues ese tipo de eventos está prohibidos.

Román Alberto Cepeda, secretario del Trabajo del Estado de Coahuila, dio a conocer que se realizó una boda que incluyó una celebrción masiva el pasado 10 de octubre.

"No se tuvo conocimiento de la fiesta, no se enteró a la autoridad sobre este evento por tanto no se establecieron los protocolos necesarios" , afirmó.