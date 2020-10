Fiesta clandestina en Argentina: Alcalde descubre a su hija y la detiene

Un hecho que se está haciendo tendencia en Argentina, ahora está tomando más fuerza en toda latinoamérica, esto porque el alcalde del municipio de Rauch, se llevó una sorpresa y nunca pensó que su hija iba a estar involucrada en un delito, pues la descubrió en una fiesta clandestina que él mismo denunció, su hija tuvo que ser detenida.

De acuerdo a información del propio alcalde, Maximiliano Suescun, denunció el viernes pasado ante la policía del municipio el desarrollo de una fiesta clandestina. Acorde con la agencia de noticias Télam, el jefe comunal dio aviso a los efectivos y además notificó al Juzgado de Faltas sobre la celebración con el objetivo de que las autoridades intervengan.

Cualquiera se equivoca, dice alcalde sobre su hija

Fiesta clandestina en Argentina: Alcalde descubre a su hija y la detiene

Tras la denuncia, las autoridades de Argentina montaron un fuerte operativo de seguridad para suspender y detener a todos los que estuvieran en la fiesta, sin embargo el alcalde nunca pensó que una de sus hijas estuviera involucrada y fue tiempo después que se enteró de la detención de una de sus “pequeñas”.

“Todos saben que mi hija participó en este evento, que no debió haber ocurrido y que estuvo muy mal. Quiero decirles, como dice la canción, a mí me pasa lo mismo que a usted. Yo tengo 4 hijos y mis hijos se pueden equivocar igual que todos. En todo caso, la culpa más grande que tienen es de tener el papá intendente, pero no lo eligieron”, dijo Maximiliano Suescun.

Fiesta clandestina en Argentina: Alcalde descubre a su hija y la detiene

Están prohibidas las fiestas en Rauch

Es importante mencionar que en la actualidad Rauch, una ciudad ubicada en la parte centro este de la provincia de Buenos Aires, se encuentra en la fase cuatro de la cuarentena por lo que los eventos sociales no están autorizados. A la fecha, la localidad cuenta con 27 casos de coronavirus.

Te recomendamos leer: Organizan MEGA FIESTA pese a pandemia Covid-19 en Aguascalientes (VIDEO)

La Verdad Noticias supo que por este motivo el funcionario reafirmó que, “no nos hemos movido ni un milímetro de lo que veníamos planteando, es decir si tomamos conocimiento de este tipo de situaciones, de manera inmediata procedemos con el envío de la policía y labraremos actas. Es lo que hicimos el día viernes”, concluyó.