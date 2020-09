Feroz tigre causa PÁNICO en Tennessee, anda suelto por las calles; ya es buscado

Feroz tigre que pasea por las calles de Tennessee es buscado por las autoridades

Bienvenido al siguiente nivel de Jumanji. En un año que al parecer no podía ser más extraño, las autoridades ahora están buscando un tigre suelto en East Knoxville, Tennessee.

Las autoridades locales están trabajando con representantes de Tiger Haven, un santuario de grandes felinos en Kingston, Tennessee, para localizar un tigre que fue descubierto por un alguacil del condado de Knox en el Parque Industrial Forks of the River el miércoles 10 de septiembre por la noche.

La Agencia de Recursos para la Vida Silvestre de Tennessee ahora lidera la búsqueda, pero hasta el jueves por la mañana no han visto al gran felino.

No saben de donde vino el tigre

Se han reportado avistamientos de tigres no confirmados en la parte sureste del condado cerca de la autopista John Sevier, según el Despacho de Emergencia del Condado de Knox. Cameron dijo que las autoridades no han confirmado los avistamientos de tigres, y si hay un tigre, no están seguros de dónde vino.

Un tigre fue visto paseando por las calles de Tennessee

Todos los tigres en el zoológico de Knoxville están contabilizados, según la portavoz del zoológico Tina Rolen.

Mary Lynn Parker, de Tiger Haven, dijo que todos sus tigres también están contabilizados y se unió a la búsqueda el miércoles por la noche para ayudar con el equipo. Se ha colocado una trampa de alcantarilla y si el animal es atrapado, será llevado a Tiger Haven.

"Tenemos todo el equipo adecuado para transportar y albergar a un tigre", dijo. "Entonces, si lo hubieran capturado, habríamos podido cargarlo en el camión y llevarlo al santuario".

Sobre el avistamiento, Parker dijo que un oficial de patrulla en el parque industrial informó haber visto un gato grande, entre 150 y 200 libras, que parecía tener rayas, que venía de la orilla de un río cercano, cruzaba la carretera y entraba en un área de densos bosques cubiertos de kudzu.

Las autoridades aún no confirman que se trate de un tigre

Aún no se ha confirmado que el avistamiento del gran felino sea un tigre.

"Hay pumas y cosas así nativas del área, por supuesto, pero son un poco más delgadas de lo que se describió", dijo Parker. "Por supuesto que es ilegal tener un tigre en el estado de Tennessee. Pero eso no detiene a la gente. Hay mucho interés desde la serie 'Tiger King'".

La policía de Knoxville, el control de animales y Air Watch también están ayudando en el esfuerzo para localizar al tigre que anda suelto por las calles de Tenneessee.