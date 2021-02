Feroz GOLPIZA a joven acusado de ROBARLE a una mujer

Argentina está viviendo una ola de violencia que parece no terminar; la ciudad de Rosario fue escenario de un suceso impactante pues vecinos del barrio Lisandro de la Torre golpearon con diferentes objetos a un joven acusado de robar.

Se indicó a La Verdad Noticias que la policía tuvo que intervenir y llevarse al acusado para evitar su muerte.

El brutal y condenable hecho ocurrió el pasado miércoles en la esquina de Reconquista y Ferreyra, donde varias personas se concentraron y retuvieron a golpes a un joven que fue acusado de haberle robado a una chica de la zona una bicicleta y dos teléfonos celulares.

Indignados por la situación, algunos testigos se subieron a un auto y comenzaron a perseguir al delincuente hasta que pudieron alcanzarlo y fue entonces cuando comenzaron a lincharlo y agredir con insultos.

La policía tuvo que intervenir para evitar la muerte del joven

En las redes sociales circuló un video en el que se puede observar al supuesto asaltante ya reducido, siendo salvajemente golpeado por un hombre con un palo de metal. Mientras tanto, otros vecinos presencian la escena y alientan un linchamiento al grito de “córtenle la cabeza” y “dejalo desnudo”.

Tras recibir varias patadas y golpes de fierro, el sospechoso fue finalmente detenido por un patrullero que se acercó al lugar.

Según precisaron a los medios locales, al poco tiempo también arribaron unas personas en motocicletas que amenazaron a los habitantes del barrio y les anticiparon que habría una “venganza” por lo sucedido.

El indignante caso tomó notoriedad pública y en diálogo con el canal de noticias rosarino El Tres, una chica que pidió no mostrar su rostro en cámara, afirmó haber sido testigo del ataque contra el joven acusado de robo.

Según detalló, todo empezó cuando ella estaba regresando a su casa y vio un “amontonamiento de gente, autos, motos y griterío en la esquina” de Reconquista y Ferreyra.

La testigo indicó que el joven fue despojado de su playera y sus zapatos mientras que no paraban de agredir e incluso le escupían. Un hombre bajó de su auto con un palo de metal y comenzó a golpearlo.

”Esa persona, cuando le pedimos que parara por favor, me insultó y me dijo ‘por qué lo defendés’. Pero no es cuestión de estar de un lado o del otro, no pasa por ahí”, subrayó.