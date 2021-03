Gloria Steinem es una de las feministas más famosas de la historia de Estados Unidos y a menudo se le atribuye el impulso del movimiento de liberación de la mujer, pero no trabajó sola.

A lo largo de los años 60, 70 y 80, las mujeres de todo el país lucharon por la igualdad de derechos, el derecho al aborto y los derechos LGBTQ. Las mujeres que lucharon en primera línea utilizaron la política, organizaron eventos y escribieron libros poderosos en una lucha para ratificar la Enmienda de Igualdad de Derechos, que otorga los mismos derechos a todos los estadounidenses independientemente del sexo, y para dar voz a la experiencia femenina.

Este es el mes de la Historia de la mujer, y aquí en La Verdad Noticias te daremos a conocer 10 héroes anónimos del movimiento por los derechos de las mujeres.

Feminismo: Betty Friedan

Betty Frienman decubrió que las mujeres no estaban felices con ser sólo esposas.

Se convirtió en una de las líderes más influyentes del movimiento de liberación de la mujer después de publicar su libro "The Feminine Mystique".

En 1963, Betty Friedan publicó su libro después de entrevistar a mujeres de todo Estados Unidos durante cinco años. En el libro, descubrió que las mujeres se sentían insatisfechas en sus roles de madres y esposas. Dicho libro se convirtió instantáneamente en un éxito de ventas, provocando una nueva ola de batallas por los derechos de las mujeres y lanzando a Friedan como líder del movimiento.

"Cada esposa de los suburbios lucha sola", escribió Friedan en el libro. "Mientras hacía las camas, compraba víveres, combinaba el material de las fundas, comía sándwiches de mantequilla de maní con sus hijos, los Cub Scouts y Brownies con chofer, se acostaba junto a su esposo por la noche; tenía miedo de preguntarse incluso a sí misma la pregunta silenciosa: '¿Es ¿todo esto?'"

Tres años después, ayudó a fundar la Organización Nacional de Mujeres y se convirtió en su presidenta. La organización luchó principalmente por la igualdad de empleo para hombres y mujeres.

Friedan continuó luchando por los derechos de las mujeres durante todo el movimiento de liberación y hasta los años 70.

Feminismo: Pauli Murray

Murray fue de las primeras mujeres en liderar en movimiento feminista

En 1965, Murray publicó y fue coautora de un artículo, "Jane Crow y la ley: discriminación sexual y título VII", en el que hablaba de la discriminación a la que se enfrentaba mientras era la única mujer afroamericana en un aula llena de hombres en la ley de la Universidad de Howard. colegio. El término "Jane Crow" se mantuvo y se convirtió en un principio rector para ella y el movimiento de liberación de la mujer.

Con Betty Friedan, Pauli Murray fundó la Organización Nacional de Mujeres. Bella Abzug fue una líder abiertamente famosa en el movimiento y finalmente se convirtió en congresista. Su voz rápidamente comenzó a ser escuchada en muchas partes del mundo y Pauli Murray se convirtió en una de las mujeres más importantes de la época. Las mujeres la veían como una líder del empoderamiento de todas las féminas que luchan contra la discrminación.

Feminismo: Bella Abzug

La mujer de origen judío defendió los derechos femeninos

Como abogada, Bella Abzug estuvo a menudo en primera línea durante el movimiento de liberación de la mujer. Incluso ayudó a Steinem a organizar el Caucus Político Nacional de Mujeres en 1971. Ese mismo año, se convirtió en congresista estadounidense por Nueva York.

Durante su campaña, su lema fue "El lugar de esta mujer está en la Cámara ... la Cámara de Representantes". Fue una importante abogada para los derechos civiles, política, líder del movimiento feminista. Importante mujer con origen judío. Lamentablemente murió en 1998 pero su legado continúa presente en el feminismo y las mujeres que luchan por sus derechos, tienen presente que ahora cuentan con “privilegios” que las féminas de antes no tenían y que luchando se consiguieron.

Bella Abzug es una importante figura del feminismo que defiende sus derechos y los de muchas mujeres durante los años que ejerció la carrera de derecho.

Feminismo: Shirley Chisholm

Shirley Chisholm se postuló por la presidencia de Estados Unidos

En medio del movimiento de liberación de la mujer, Shirley Chisholm se postuló para la presidencia de Estados Unidos. Chisholm era una maestra de escuela que se postuló para el Congreso en Nueva York en 1968. Cuando ganó el escaño, se convirtió en la primera mujer afroamericana en ser elegida para el Congreso.

En ese momento dijo: "No tengo la intención de sentarme en silencio y observar. Tengo la intención de centrar la atención en los problemas de la nación".

En 1972, se lanzó a la presidencia, que atrajo la atención nacional cuando el país estaba en un debate abierto sobre el lugar de la mujer en el mundo. Aunque su candidatura no fue muy lejos, finalmente cumplió siete mandatos en el Congreso, tiempo durante el cual abogó ferozmente por las mujeres y las personas de color que en aquel momento no tenían voz ni voto en la sociedad.

Feminismo: Jill Ruckelshaus

Fue miembro del Partido Republicano

Jill Ruckelshaus fue una republicana que trabajó con los liberales para ratificar la Enmienda de Igualdad de Derechos. Ruckelshaus era republicana y feminista; incluso la llamaron "la Gloria Steinem del Partido Republicano", según Los Angeles Times.

Ruckelshaus luchó por el derecho al aborto de las mujeres y por la ratificación de la Enmienda de Igualdad de Derechos a lo largo de los años 70. A menudo se la utilizaba para apelar al Partido Republicano, ya que algunos miembros querían detener la ratificación de la enmienda. En 1980, para protestar por la postura del partido, encabezó a 4.500 partidarios de la enmienda mientras marchaban frente al lugar donde se estaba celebrando la Convención Nacional Republicana en Detroit.

Fue una asistente de la Casa Blanca que no se confirmó con su cargo y luchó por sus derechos para poder ascender en su trabajo para el partido Republicano.

Feminismo: Susan Brownmiller

Susan Brownmiller fue una importante figura en el feminismo

Susan Brownmiller escribió un libro pionero sobre la violación que causó sensación en los años 70. Fue una periodista, escritora y activista feminista estadounidense. Su nombre de nacimiento es Susan Warhaftig, adoptando el seudónimo Brownmiller en 1961.

En 1971, Brownmiller, periodista y escritora, ayudó a organizar una conferencia centrada en la violación con feministas radicales. En esa conferencia, decidió investigar sobre el tema y, en 1975, publicó "Against Our Will: Men, Women, and Rape". Cuando el libro se convirtió en un éxito de ventas, la gente aprendió que la violación debe considerarse un problema social.

Ella escribió que la violación era un "proceso consciente de intimidación por el cual todos los hombres mantienen a todas las mujeres en un estado de miedo". Rápidamente su nombre tomó relevancia en el movimiento feminista y se convirtió en un símbolo de lucha y libertad para todas las amas de casa que por obligación se quedaban en casa.

Feminismo: Kate Millett

Considerada una de las autoras claves del feminismo

Kate Millett se convirtió en una figura destacada del movimiento de liberación de la mujer cuando publicó "Política sexual". Cuando Millett terminó su tesis doctoral en 1970, decidió publicarla como un libro conocido como "Política sexual". En solo dos semanas, el libro vendió 10,000 copias y lanzó a Millet al centro de atención. Time la llamó "el Mao Tse-tung de la liberación de la mujer".

En "Política sexual", Millett critica el mundo patriarcal al que se ven obligadas las mujeres sin que lo sepan. "Es interesante que muchas mujeres no se reconozcan a sí mismas como discriminadas; no se pudo encontrar mejor prueba de la totalidad de su condicionamiento", escribió.

Kate es considerada una de las autoras claves del feminismo contemporáneo y sus obras literarias fueron polémicas y controversiales por la época en la que fueron lanzadas pero eso no la detuvo y siguió adelante con su lucha.

Feminismo: Gloria Watkins

Watkins siempre pidió un feminismo más inclusivo

Gloria Watkins fue una escritora influyente durante la lucha por la igualdad de derechos. Ella pidió un feminismo más inclusivo. Usó un seudónimo "bell hooks" para publicar su primer libro "Ain't I A Woman", que le llevó 10 años escribir, según The New York Times. Publicado en 1981, el libro "sigue siendo un trabajo radical y relevante de teoría política", ya que explora el tratamiento de las esclavas negras y cómo ha afectado a las mujeres negras en la sociedad moderna, y cómo el movimiento feminista blanco las excluyó.

"Una devaluación de la condición de mujer afroamericana ocurrió como resultado de la explotación sexual de mujeres negras durante la esclavitud que no ha cambiado en el transcurso de cientos de años", escribió Watkins en el libro.

A medida que Watkins escribió más libros a lo largo de su carrera, pidió un movimiento de mujeres más inclusivo. Sus libros se centraron en la "exclusión de las mujeres pertenecientes a minorías del feminismo dominante, y cómo las mujeres negras necesitan pensar más en amarse y celebrarse a sí mismas en lugar de simplemente sobrevivir y el dominio de los hombres en la vida de todas las mujeres", escribió el Washington Post en 1999.

Feminismo: Audre Lorde

En su momento dejó el movimiento por no sentirse identificada

Durante este tiempo, Audre Lorde fue una poeta que también se centró en traer más inclusión al movimiento de mujeres en general. Lorde una vez se describió a sí misma como una "negra, lesbiana, madre, guerrera, poeta", según la Poetry Foundation. Sus colecciones de ensayos se centraron principalmente en ser una mujer negra queer y exploraron las ideas del feminismo.

"Toda mujer tiene un arsenal bien surtido de ira potencialmente útil contra esas opresiones, personales e institucionales, que dieron vida a esa ira", dijo Lorde en la Conferencia de la Asociación Nacional de Estudios de la Mujer en 1981.

Lorde también se unió al Colectivo Combahee River, que era un grupo de lesbianas en su mayoría afroamericanas que abandonaron el movimiento de liberación de la mujer más grande porque sentían que no estaba respondiendo a sus necesidades o intereses.Esto no impidió que se convirtiera en un nombre reconocido de las mujeres que lucharon por sus derechos.

Feminismo: Midge Contanza

Fue una pionista de los derechos LGBTQ

Como la primera asistente del presidente, Midge Costanza se hizo conocida como feminista pionera y activista por los derechos LGBTQ. Después de hacerse amiga cercano de Jimmy Carter, Costanza ayudó al futuro presidente a construir su campaña presidencial en Nueva York. Cuando fue elegido para la Oficina Oval en 1976, Carter la nombró asistente presidencial, la primera mujer en ostentar el título.

Mientras estaba en esa posición, Costanza desafió a Carter en cuestiones sociales, incluida la igualdad de remuneración, los derechos al aborto y los derechos LGBTQ. Finalmente, la prensa la destacó por ser una voz disidente en la Casa Blanca y renunció a su cargo en 1978. La activista murió en 2010 dejando importantes aprendizajes para el feminismo pero principalmente para la comunidad LGBTQ.

Por ser la primera en lograr llegar a asistente presidencial, Migde cobró relevancia entre las mujeres y se convirtió en un símbolo de lucha y empoderamiento femenino que sigue siendo recordado.