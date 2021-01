Feminicidio: Una incómoda realidad en México

Feminicidio: Una incómoda realidad de México

La violencia en México ha alcanzado límites nunca antes vistos y uno de los delitos que va en aumento de una forma alarmante es el feminicidio, de tal forma que el país ha sido expuesto ante el mundo como uno de los principales lugares en donde la mujer está cada día más insegura y se refleja en los resultados de los estudios que sitúan a la nación en lugares cada vez peores en los ranking.

El feminicidio es la acción de cometer un asesinato por razones de género y en México la cultura arraigada al machismo ha resurgido en los últimos años dando como resultado un aumento en los casos de este delito.

Las malas políticas y reacción del gobierno en temas relacionados a la seguridad de la mujer aún no son suficientes, al grado de parecer que se encuentran en desamparo. Lo anterior ha desencadenado una serie de movimientos feministas que ahora han definido y determinado el rumbo del país en próximos años.

México entre los países con más feminicidios

México destaca por su creciente ola de feminicidios

De acuerdo con datos del Centro Wilson, de enero a abril del 2020; 987 mujeres y niñas fueron asesinadas, siendo en el último mes en el que se batió el récord de cinco años consecutivos en los que México ocupa el puesto 23 en tasas de feminicidios a nivel mundial.

En tanto, la comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), señaló que de enero a julio del 2020, se elevó en al 3.2% en México, las muertes violentas de mujeres (tanto en feminicidios como en homicidios dolosos) en comparación con el mismo periodo del año anterior:

2019: 2 mil 171

2020. 2 mil 240

Destacaron que este incremento se concentra en Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México Coahuila, Hidalgo, Querétaro y Jalisco.

Y una vez más con los ojos del mundo puestos en tierra azteca, el US News & World Report informó que en 2019 en el ranking de los mejores países para el género femenino, México bajó al puesto 60 de un total de 80 y desafortunadamente, no se vislumbra ningún cambio que mejore esta penosa situación.

Solamente fue superado por países como Kazajistán (59), Turquía (52), Israel (43) y Arabia Saudita (41). En este ranking se toman en cuenta la seguridad, el progreso, así como la igualdad de género y de ingresos.

Países con mayor tasa de feminicidios en el mundo

El Salvador: 14 por cada 100,000

Honduras: 11 por cada 100,000

Sudáfrica: 10 por cada 100,000

Guatemala: 9 por cada 100,000

Bahamas: 7 por cada 100,000

Rusia: 7 por cada 100,000

Guyana: 6.5 por cada 100,000

Belice: 5 por cada 100,000

Venezuela: 5 por cada 100,000

Colombia: 5 por cada 100,000

México: 3 por cada 100,000

En esta tabla se omiten los datos de países como Somalia, Irak, Somalia, Libia, República Centroafricana, Yemen, Sudán del Sur y Bahamas, ya que no hay cifras específicas por género.

México es un país peligroso para las mujeres

América Latina

En América Latina, México tiene una de las tasas más altas de feminicidios en el continente. Al registrar 3 muertes violentas por cada 100.000 mujeres, de acuerdo a los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se ubica en el octavo lugar. El Salvador y Honduras, lideran esta lista con tasas del 6.8 y 5.1.

Feminicidios 2020: Las víctimas principales fueron mayores de edad

Estado de México – 119 feminicidios

Veracruz – 71 feminicidios

CDMX – 61 feminicidios (Cuauhtémoc e Iztapalapa) (11)

Nuevo León – 57 feminicidios Monterrey (15)

Jalisco – 47 feminicidios

Puebla – 44 feminicidios

Chihuahua (Juárez) – 19 feminicidios

Tijuana y Baja California – 17 feminicidios

Sinaloa (Culiacán) – 12 feminicidios

Encubrimiento de homicidios

En los últimos tres años se han registrado aproximadamente 1.067 casos de feminicidio en México, de los cuales solo el 3.7% reciben seguimiento y condena para los agresores.

La investigadora María Salguero reportó que hasta el mes de junio del 2020, en pleno auge de la la cuarentena, se estableció que el Estado de México es el que más encubre feminicidios, registrando solo uno en abril, mientras que al menos 17 de 25 muertes de mujeres fueron feminicidios, sin embargo; el gobierno los registró como homicidios calificados.

El Observatorio Ciudadano Nacional del feminicidio señaló que se registraron mil 768 casos de homicidios dolosos en 15 estados de la república, siendo sólo registrados 1,067, pues estados como Chihuahua, Guanajuato y Veracruz encubrieron información de muchos feminicidios.

En el caso de organizaciones de derechos humanos, indican que de las dos mil 867 mujeres asesinadas hasta noviembre del 2020, solo 724 casos fueron clasificados como feminicidios.

Otro de los aspectos que resultan seriamente alarmante es la cantidad de llamadas al número de emergencias 911, las cuales estuvieron relacionadas con violencia contra las mujeres. Lamentablemente durante el 2020 dichos reportes en búsqueda de auxilio estuvo a poco de llegar al millón siendo que fueron recibidas un total de 925 mil 205 llamadas, revela el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Feminicidios ‘maquillados’ de homicidios culposos

Michoacán - 115 (17.6%)

Jalisco - 159 (3.7%)

Estado de México - 151 (1.7%)

Michoacán - 150 (6.1%)

Quintana Roo - 130 (15.2%)

Veracruz - 126 (2.9%)

*(Porcentaje por cada 100,000 habitantes).

Establecimiento de feminicidio ante la ley

El 14 de junio del año 2012 se publicó la reforma que incorporó a nivel federal el delito de feminicidio en el código penal en el artículo 325:

“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género”.

Femicidio, Feminicidio, Homicidio: No son iguales

El femicidio: Es la definición en plural homóloga al homicidio, incluyendo la impunidad que tienen la mayoría de estos crímenes.

El feminicidio: Es la acción de quitarle la vida a una persona del sexo femenino por razones de género, es decir por pertenecer al género femenino.

El homicidio: Es la acción de quitarle la vida a una persona por distintas razones, personales, laborales, etc.

De acuerdo con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante los primeros diez meses del 2020 se habìan registrado 777 feminicidios, de los cuales más del 50% (399) se concentraron en seis estados.

Feminicidio en México: ‘El enemigo en casa’

El feminicidio también ocurre en casa

Uno de los datos que resulta preocupante y por demás alarmante es que la mayoría de los feminicidios son cometidos por una pareja actual o anterior de la víctima e incluyen maltrato repetido en el hogar, amenazas o intimidación, violencia sexual o situaciones en las que las mujeres tienen menos poder o menos recursos que su pareja.

Según un informe de INMUJERES, en 2019 el 57% de los homicidios contra mujeres fueron cometidos con arma y el 39% por estrangulación o agresión.

En México, la mayoría de las mujeres víctimas de homicidio o feminicidio son jóvenes de entre 20 y 24 años, según el informe “Violencia Feminicida en México, aproximaciones y tendencias”, presentado por el Instituto Nacional de la Mujer y ONU Mujeres México.

Más de la mitad de los homicidios de mujeres en 2019 (56%) ocurrieron en la vía pública, mientras que el 30% fue dentro de viviendas.

Causas principales

En México existe un alto nivel de violencia de género, la cual permea en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Ante esta situación la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México considera que la violencia feminicida en México obedece a un contexto de cultura machista y misógina arraigada, pero también a una serie de factores sociales, económicos y políticos.

Discriminación por género

Impunidad

Condición social

Edad

Etnia

Criminalidad

Lamentablemente los factores antes mencionados entre otros, vulneran sistemáticamente todos los derechos de las mujeres al grado de poner en peligro su integridad y causar su muerte.

De acuerdo con la geofísica María Salguero, quien es creadora del Mapa Nacional de los Feminicidios en México, parte de los feminicidios están ligados al crimen organizado y dan un contexto para entender el entorno de la víctima y los antecedentes delictivos de su pareja.

Con base en cifras oficiales no existe la manera de conocer el porcentaje relacionado con el crimen organizado. Sin embargo, se encontró que el 63% de los feminicidios mencionados en informes de prensa estaban relacionados con la delincuencia organizada.

En cuanto a las características que tienen los feminicidios vinculados con el crimen organizado, la experta se basa en el modus operandi:

“Que te digan que llegó un sicario o sicarios o comandos armados a ejecutarla”.

Un ejemplo del fenómeno mencionado por Salguero es Guanajuato, entidad en donde algunas víctimas fueron secuestradas y posteriormente aparecían ejecutadas. "A veces una víctima de violencia familiar también puede aparecer en estas condiciones, pero si aparece en estas colonias donde ya tienes casos recurrentes de ejecuciones, la incluyo a menos de que una investigación diga lo contrario", expresa.

Si en la víctima había mensajes escritos, o si su cuerpo fue inhumado clandestinamente, habla de signos del crimen organizado que usa sus cuerpos para mandar mensajes a los grupos, lo que antes no sucedía, por ejemplo, en ciudad Juárez, hubo casos en los que secuestran al papá, pero ejecutan a sus hijas, añade la geofísica.

Movimiento feminista: Una lucha que toma fuerza en México

El movimiento feminista se ha fortalecido en los últimos años

En los últimos años los movimientos feministas han tomado gran popularidad gracias a las redes sociales y al cambio de mentalidad de las nuevas generaciones tanto en México como en otras partes del mundo.

El 9 de mayo de 1971 hizo su aparición en la ciudad de México el primer grupo de lo que sería el movimiento feminista mexicano: Mujeres en Acción Solidaria.

En Yucatán, se dio un primer movimiento feminista en diciembre de 1916, cuando se celebraron dos congresos encabezados principalmente por maestras y mujeres de la clase media que buscaban crear consenso en torno a las reformas educativas y sociales.

Logros del movimiento feminista en México

Derecho al voto

Derecho a la educación

Participación política

Reconocimiento de la violencia a las mujeres

Trabajo remunerado

El feminismo moderno empezó a sonar fuerte en el 2017 con el movimiento 'Me Too' el cual logró que las mujeres denunciaran a sus acosadores a través de un hashtag en las redes sociales.

Frente a esto, las primeras expresiones fueron brillantina y pintura morada, migrando recientemente al performance “El violador eres tú” replicado en varios estados del país. Situación que causó gran “indignación” para muchos ciudadanos al afirmar que esas “no eran las maneras” de luchar por los derechos de un segmento de la población que día a día vive con miedo debido a la violencia y el machismo que rige el país.

9 de marzo: El día en que México se paralizó

Tras años de sufrir violencia de género y desigualdad, el 9 de marzo del 2020 se organizó un Paro Nacional de Mujeres con el objetivo de exigir el cese de los feminicidios, visibilizar la importancia que tienen en la economía cotidiana de un país, también de un continente y a nivel global.

Esta actividad sucedió justo un día después del Día Internacional de la Mujer bajo el lema “Un día sin nosotras”. La iniciativa incluía el cese de actividades en instituciones estatales como colegios, universidades, hospital; también a trabajadoras del ámbito privado, vendedoras ambulantes y amas de casa. Sin importar la jerarquía ni actividad.

El lema fue creado por el colectivo Brujas del Mar, quienes publicaron el hashtag #UnDíaSinNosotras con el propósito de invitar a todas las mujeres a la huelga durante las 24 horas posteriores al Día Internacional de la Mujer.

Feminicidios en Yucatán

Yucatán es considerado uno de los estados más seguros del país, pero no para las yucatecas, ya que el Observatorio Ciudadano del Feminicidio dijo que los casos de violencia contra las mujeres aumentó durante la pandemia, al igual que los feminicidios.

Lo anterior se desprende de su informe del periodo comprendido del 17 de abril al 17 de mayo de 2020, donde se informó que hubo un incremento del 114.6 por ciento en cuanto al número de llamadas por diversos tipos de violencia contra las mujeres en Yucatán.

Y es que el 911 ha recibido más de dos mil 500 llamadas de incidentes relacionados con la “violencia contra la mujer” en Yucatán, mientras que las llamadas por algún tipo de “violencia de pareja” superan las cuatro mil llamadas telefónicas durante este 2020.

Esas llamadas se han debido a agresiones de tipo físico, emocional y económico que ejercen los hombres sobre sus víctimas, aunque lo alarmante es que durante el 2020 se han registrado al menos nueve feminicidios, el registro más alto de los últimos dos años.

Los nueve feminicidios que han sacudido a Yucatán durante este 2020, superan en más de un 200 por ciento los feminicidios registrados en el 2019, cuando se reportaron únicamente tres homicidios de este tipo, según datos de la Fiscalía General del Estado.

Se puede decir que el 2020 ha sido un año donde la violencia contra la mujer ha aumentado en Yucatán, ya que el número de feminicidios también superó el reporte de 2018, cuando ese año se registraron siete feminicidios en el estado más seguro del país.

Sobre los nueve feminicidios registrados durante este 2020 en Yucatán, seis sucedieron en diferentes colonias de Mérida, mientras que los feminicidios restantes se registraron en municipios conurbados: Umán y Kanasín; sólo uno sucedió en el interior del estado: Huhí.

Respecto a las causas que han provocado un aumento de feminicidios y agresiones contra la mujer en Yucatán, los celos son la más común; feminicidas han alegado que han asesinado a sus parejas debido a los celos, sobre todo cuando se trata de una infidelidad. Otras razone serían:

Ingesta de alcohol

Machismo

La decisión de la mujer de separarse de su agresor

El consumo de drogas

El rechazo o negación a una relación

Cancún, la cuna del feminicidio en Quintana Roo

En Cancún los casos de feminicidios han destacado por encima de otras ciudades y municipios de Quintana Roo, sin embargo otra constante que podemos observar es que el turbulento proceso para condenar a un feminicida puede durar meses o años para que un feminicida sea detenido.

Datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) revelan que hasta el mes de noviembre los homicidios señalados como dolosos en calidad de feminicidio distribuidos en todo el estado de Quintana Roo fueron un total de 13.

El 70% de los casos de feminicidio ocurrieron en Cancún, eso quiere decir que la mayor parte de los casos señalados en la fiscalía están en el norte del estado, siendo un total de 8 mujeres fueron asesinadas por razones de género en esta ciudad, y que junto a Isla Mujeres y Puerto Morelos (con un caso cada uno), se atribuyen la gran mayoría de eventos violentos feminicidas.

Otra de las cuestiones que salen a la luz es que los feminicidios que suceden en Cancún, en su mayoría ocurren de una forma extremadamente violenta ya que la principal arma que se usa para cometer el crimen, son las armas blancas, con las cuales se realizan cortes y apuñalamientos a las víctimas, mientras que la otra mitad se efectúan con “otro elemento” no especificado.

Cabe mencionar que ninguna mujer ejecutada con un arma en Quintana Roo ha sido registrada este 2020 como feminicidio, sin embargo lo que ha ido en aumento son los casos de violencia familiar durante la pandemia por COVID-19, siendo durante el confinamiento cuando estos delitos tomaron mayor fuerza, además de constantes casos de abuso a menores y desaparición de mujeres.

Mecanismos de localización: Alerta Amber

Alerta Amber es la herramienta de difusión que tiene por objetivo ayudar a la pronta localización y la recuperación de casos de niñas (os), adolescentes y mujeres que se encuentren en riesgo de ser dañadas (os) o desaparecidas.

Esta instancia es totalmente independiente a la denuncia penal de las autoridades competentes. Una activación de Alerta Amber puede ir desde Estatal, Nacional e incluso Internacional.

Oportuno mencionar que de no considerarse la activación de una Alerta Amber, no quiere decir que no se proceda a una investigación y los mecanismos para la localización de la persona en problemas.

La Alerta Amber en México hizo que se convirtiera en el primer país de América Latina en adoptar dicho programa y además se encuentra en Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Francia, Alemania, Inglaterra, Grecia y Malasia.

Función de Alerta Amber en México

Por medio de datos con fotografía de la persona desaparecida se da una difusión masiva en los medios de comunicación, posteriormente el Gobierno de la República puede iniciar una alerta nacional o incluso internacional, según sea el caso.

La Alerta Amber tiene como peculiaridad que al activarse una alerta son muchos los sectores (órdenes de gobierno, sociedad civil, medios de comunicación, empresas) que se pueden unir para potencializar la ayuda.

Activación de Alerta Amber

Es la FGR (Fiscalía General de la República) la encargada a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA); quienes se encargan de la revisión de los casos y posteriormente de la activación de la Alerta Amber.

De igual manera se tienen las participaciones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB [Comisión Nacional de Seguridad CNS, Instituto Nacional de Migración INM]), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quienes integran el Comité Nacional de Alerta AMBER México. Esto en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Turismo y el DIF.

Para una mayor eficacia del programa se tiene la composición de un Comité Nacional, Coordinación Nacional y Coordinaciones Independientes de los gobiernos de cada una de las 32 entidades federativas, al igual que enlaces en cada delegación de la FGR en el país.

Valoración

Una vez que se tiene la información de la situación en riesgo de una persona, la Alerta Amber correspondiente en cada entidad federativa se tiene que valorar para emitir la alerta:

Que la niña, niño o adolescente sea menor de 18 años.

Que se encuentra en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal.

Que exista información suficiente:

Nombre, edad, sexo, características físicas, señas particulares, padecimientos, discapacidades, vestimenta que portaba al momento de la ausencia, así como la descripción de las circunstancias de los hechos, las personas y vehículos involucrados, la última vez que fue vista y alguna otra información que se considere relevante.

Para ayuda sobre algún dato, información o solicitar una Alerta Amber, se puede llamar al número 01-800-00-854-00 con una cobertura nacional los 365 días del año y las 24 horas del día.

Mujer: No estás sola aquí te pueden ayudar

Casa Gaviota

Aprovechamos la tecnología para mejorar la salud emocional de las mujeres hispanas y sus familias.

Ubicación: Ciudad de México.

Contacto: contacto@casagaviota.org.mx

Tel: 55-30-96-51-89.

Asociación para el Desarrollo Integral de Mujeres Violadas AC

mpartición de cursos psicológicos y legales, en caso de que hayas sido víctima de un delito sexual o quieras prevenir serlo.

Ubicación: Ciudad de México.

Contacto: www.adivac.org

Tel: 55-56-82-79-69 y 55-55-47-86-39.

Católicas por el Derecho a Decidir

Están dedicadas a la ayuda de mujeres en caso de hacer sido víctimas de violencia sexual o si estás embarazada.

Ubicación: Ciudad de México (Coyoacán).

Contacto: https://catolicasmexico.org/ns/

Tel: 55-55-54-57-48.

Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón

Ofrecen asesoría legal y de salud o bien al tratar temas como la perspectiva de género.

Ubicación: Ciudad de México (Iztacalco).

Contacto: cammagon@gmail.com

Coordinadora Nacional de Ayuda a Mujeres Indígenas

Especializadas en la ayuda para mujeres indígenas. Coadyuvan en el desarrollo de la mujer de otras comunidades.

Ubicación: Ciudad de México.

Contacto: mujeresindigenasconami@gmail.com

Tel: 55-32-29-23.

Casa Semillas

Luchan por la igualdad de género y dan asesoría a mujeres que han sufrido de violencia.

Ubicación: Ciudad de México.

Contacto: https://semillas.org.mx/

Alternativas Pacíficas

Ofrece refugio a las mujeres y sus hijos e hijas menores de edad que padecen violencia familiar.

Ubicación: Nuevo León.

Contacto: alternativaspacificas.org

Tel. 81-83-72-96-94.

CIAM

Es una organización de la sociedad civil mexicana, laica, apartidista y sin fines de lucro, consolidada y congruente con sus valores, que trabaja desde un enfoque de Género y de Derechos Humanos.

Ubicación: Cancún.

Contacto: comunicacion@ciamcancun.org

Tel: 99-88-98-07-55 y 99-82-53-66-49.

