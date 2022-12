Feminicidio: Mujer perdona a hombre que le disparó 5 veces

A través de redes sociales se destapó la polémica luego de que una mujer perdonó a su pareja sentimental luego de ser víctima de un intento de feminicidio. Todo sucedió en Brasil hace tres años y generó mucha conmoción en la sociedad, misma que reprobó que la fémina perdonara a su agresor durante el juicio.

“Ya pagó su error estoy segura que no lo volverá a hacer”, dijo la mujer al jurado.

La víctima interrumpió al jurado pidiendo la absolución de su novio, quien era juzgado por violencia de género. Tras sus controversiales palabras, le solicitó al juez darle permiso para abrazar y besar a Lisandro Rafael Posselt, su agresor, quien es ese momento tenía 28 años y ella 25.

Según indicaron medios locales, pese a los esfuerzos de la mujer su pareja fue condenada a 7 años de prisión domiciliario, cinco por intento de homicidio y dos por posesión ilegal de armas. El fiscal del caso, Pedro Rui, indicó que la relación era enfermiza por ambos lados.

Tal vez una de las partes más controversiales fue cuando la mujer dijo durante el juicio que quería casarse y vivir el resto de su vida con el sujeto que intentó asesinarla.

“Hay mucha gente escribiendo muchas cosas y no sabe nada. Tenemos una relación y nos llevamos muy bien. Y lo que sucedió me hizo más fuerte. Él no quería matarme”.