Felipe Calderón y Margarita avala se AFERRAN al poder e impugnan negativa del INE

El ex presidente de México, Felipe Calderón, y su esposa, la ex candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, se presentaron en las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) para impugnar negativa a México Libre.

Aunque reiteró que hay una campaña de hostigamiento y persecución política contra él desde Palacio Nacional, desde la explanada del INE, Calderón Hinojosa agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por hacerle publicidad gratis a México Libre y posicionar a esta organización como, dijo, “la oposición que el país necesita”.

Hoy presentamos la impugnación al acuerdo del @INEMexico que niega el registro como partido político a @MexLibre_. Tenemos la razón y nos asiste el derecho. Aquí las palabras de @Mzavalagc #SiempreLibre Confiamos en la Justicia del Tribunal Electoral. https://t.co/wB165HjJMY — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) September 13, 2020

“Agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador porque con lo burdo del ataque a México Libre y mi persona, con lo verdaderamente abusivo que ha sido su comportamiento, con la grave manera que ha violentado las leyes atacando mis derechos y atropellando mis garantías y libertades, le ha dado a México Libre una publicada que no habríamos podido pagar con todo el financiamiento que reciben todos los partidos políticos”, dijo.

El ex mandatario aseveró que seguirán luchando, aunque afirmó que “hay una campaña de hostigamiento y persecución política desde el poder, desde Presidencia de la República, que invaden facultades de otros poderes, que opina indebidamente sobre competencia de otras instituciones del INE y el Tribunal”.

“Confiamos en el derecho y las instituciones, hemos construido esas instituciones, participamos en la transición democrática y no vamos a dejar que a México Libre y a millones de ciudadanos les atropellen sus derechos, a ningún mexicano que organiza en México libre vamos a permitir que atropellen sus derechos”, expuso.

Felipe Calderón y Margarita Zavala pelean por México Libre

Impugnación ante el INE

El ex mandatario y la ex candidata presidencial, Margarita Zavala –fundadores de México Libre– interpusieron la impugnación bajo el argumento de que el INE tomó una decisión infundada ya que se basó en reglas que no existen, al “inventar” que si el 5 por ciento de las aportaciones no eran reconocidas era motivo suficiente para negarles el registro como partido político.

“Se sacaron de la manga una reglita de que con el 5 por ciento de las aportaciones no registradas se cancela. Esa regla no existe, esa regla se la quisieron inventar”.

Al respecto, Margarita Zavala sostuvo que defenderán el honor de miles de ciudadanos porque las aportaciones de sus integrantes está 100 por ciento verificada y sustentada.