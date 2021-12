Fauci dice que la variante Ómicron podría no ser tan severa como Delta

El doctor Anthony Fauci, principal asesor sobre COVID-19 del presidente de Estados Unidos, dijo que la variante Ómicron podría no representar “un alto grado de severidad”, según la información que se produce en Sudáfrica,

No obstante, el principal epidemiólogo de Estados Unidos recordó que los científicos todavía necesitan mucha información antes de dar una conclusión sobre la transmisibilidad de Ómicron.

“Debemos ser realmente cuidadosos antes de llegar a cualquier determinación sobre si (la variante Ómicron) es menos severa o si realmente no causa ninguna enfermedad severa, comparable con Delta”, dijo Fauci en entrevista con el programa State of the Union de CNN.

EU levantaría restricciones de viaje al sur de África

Estados Unidos y otros países cerraron sus fronteras a visitantes provenientes de países del Sur de África.

El doctor Fauci dijo que la administración del presidente Joseph Biden está considerando levantar las restricciones de viaje contra los extranjeros que ingresan a los Estados Unidos desde varios países africanos.

Las medidas se impusieron cuando la nueva variante explotó en la región del sur de África, pero fueron fuertemente criticadas por la ONU y la OMS, mientras que el presidente de Sudáfrica exigió que las restricciones a su país fueran levantadas.

Al respecto, el doctor Fauci señaló que “con suerte, podremos levantar esa prohibición en un período de tiempo bastante razonable. Todos nos sentimos muy mal por las dificultades que se han impuesto no sólo a Sudáfrica, sino a los demás países africanos”.

Variante Ómicron síntomas

La gran cantidad de mutaciones que presenta Ómicron hicieron que los científicos temieran que fuera más transmisible.

La doctora Angelique Coetzee, primera médica sudafricana que alertó sobre la variante de Ómicron, dijo que había identificado síntomas “inusuales, pero leves” al atender a sus primeros pacientes con esta cepa.

Los síntomas incluyen principalmente fatiga intensa, pulso alto y fiebre alta, pero ninguno de sus más de 30 pacientes, en su mayoría hombres saludables, registraron pérdida del gusto o el olfato. La Verdad Noticias.

