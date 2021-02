Fanáticos buscaron la casa de Mia Khalifa y la encontraron

Sin duda no hay hombre o fanatico de cualquier sexo que no quiera conocer la casa de la mismisima Mia Khalifa, esta ex actriz de cine para adultos, pues sería como una sensación rara el conocer el hogar de una persona que es un simbolo de la industria del cine; pero aunque no lo crean ya hay fanaticos que han hecho lo imposible para hacerlo.

En este sentido el pasado 2019 ocurrió un caso similarm, en donde, Mia Khalifa fue ubicada por un fanático que tenía sueños de localizar la casa con el uso de la aplicación Google Maps, pero nunca se imaginó que podría lograrlo. En cuanto localizó la casa de la modelo, se le ocurrió la grandiosa idea de compartirla en Facebook.

Mia Khalifa fue encontrada por fanaticos

Con este hallazgo de la vivienda con el nombre de Mia Khalifa el fanático se convirtió en tendencia en España, México y los Estados Unidos, todo esto en cuestión de algunas horas ya que causó el asombro de todos.

Sin duda Google Maps nos llegó a hacer la vida más sencillas, ya que las personas pueden encontrar la ubicación de prácticamente cualquier lugar en el mundo, por lo que no era de sorprender que se pudiera hallar esta casa con el nombre de Mia Khalifa con las coordenadas en donde habitualmente se le veía pasear a sus mascotas esto en Estados Unidos.

Los fanáticos lograron encontrarla gracias a Google Maps.

Actualmente Sarah Chamoun o simplemente Mia Khalifa, se dedica a ser modelo e influencer en las redes sociales, dejando atrás su pasado como actriz de cine para adultos. Por otra parte, la ex actriz libanesa ya cuenta con más de 22 millones y medio de fanáticos en su cuenta oficial de Instagram, donde suele publicar sobre su día a día.

