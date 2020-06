Fanático de Burnley, Jake Hepple, es despedido de la empresa de ingeniería

El fanático de Burnley detrás de la pancarta "White Lives Matter" ha sido despedido de su trabajo, Jake Hepple, un joven de 24 años, trabajaba en la firma de ingeniería Paradigm Precision, pero la compañía, que fabrica productos para motores de turbina de gas, dijo que "no tolera el racismo de ninguna forma".

El equipo Burnley FC dijo que estaban "avergonzados" después de que la pancarta apareciera sobre el estadio Etihad para el choque de los Clarets contra Man City el lunes y es que la idea de Hepple de transmitir el mensaje fue criticada por los jugadores y la comunidad futbolística a la luz del movimiento Black Lives Matter.

Pero el fanático de Burnley insistió en que todo había sido "desproporcionado", de hecho aseguró que la la policía le dijo que no había cometido ningún delito por lo que no había hecho nada malo.

Burnley dijo que se mantienen firmes y se oponen a cualquier cosa que parezca minar o desafiar un mensaje tan positivo.

Ofrecen protección a un racista

"Me preguntaron si estaba bien y si quería protección, en caso de que la gente tratara de atacarme", Jake Hepple.

Hepple, quien había sido fotografiado previamente con el fundador de la Liga de Defensa Inglesa Tommy Robinson, dijo que no era racista y que tenía "muchos amigos negros y asiáticos".

Pero, pese a su polémica frase que sobrevoló el estadio, dijo que no trató de ofender al movimiento ni a los negros ya que piensa que se debe reconocer que las vidas blancas también importan. “Eso es todo lo que estábamos tratando de decir", señaló Hepple.

Pero el fanático, Hepple, se había atribuido la responsabilidad del truco en Facebook momentos después de que el avión sobrevoló el estadio, pero su mensaje también fue controversial ya que escribió: "Me gustaría aprovechar este momento para disculparme ... ¡que no quería joder a nadie!".

Los policías no buscarán un cargo penal después de que dijeron que no se había cometido ningún delito. Ch Supt Russ Procter dijo: "Después de evaluar toda la información disponible en torno a este incidente, hemos concluido que no se han revelado delitos penales en este momento".

No es delito, es una ofensa

La pancarta voló sobre el suelo minutos después de que los jugadores se arrodillaran en apoyo de Black Lives Matter, por lo que Burnley ha dicho que Hepple enfrenta una prohibición de por vida del club y el capitán Ben Mee condenó la pancarta.

Mee, de 30 años, dijo que sus compañeros de equipo estaban "avergonzados" del truco. Una declaración de Clarets en apoyo de su patrón decía: "Burnley Football Club se opone a cualquier forma de racismo y discriminación de cualquier tipo.

"Como custodios del club, respaldamos firmemente la declaración que condena el mensaje transmitido sobre el estadio Etihad el lunes por la noche y respaldamos plenamente las palabras del capitán del club Ben Mee, entregadas después del partido".