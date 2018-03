Famosa modelo china gana un viaje y muere ahogada en una piscina

ESTADOS UNIDOS.- El pasado 25 de septiembre la popular modelo cosplay, bloguera y fotógrafa china Jovie Liu, conocida como Liu Youling, falleció al caer a la piscina durante una sesión de fotos en la isla estadounidense de Saipán, en el Pacífico. El accidente, que tuvo lugar en el hotel Sea Fun Villa, le costó la vida a la joven de 25 años. Liu permaneció sumergida en la piscina del hotel Sea Fun Villa dos o tres minutos antes de que el personal del establecimiento pudiera rescatara. Junto a la modelo, que tenía 25 años, también cayeron al agua dos miembros de su equipo. La joven fue arrastrada por una corriente a 3 metros de profundidad. Ninguno de los tres sabía nadar. La modelo se encontraba en coma al salir del agua. El día siguiente, murió a causa de la deficiencia de oxígeno sufrida por su cerebro. Liu Youling se había ganado el viaje a la isla pacífica gracias a sus suscriptores. La empresa china dedicada a la fotografía Qi Bao pidió a los usuarios que votaran por su modelo favorita y Liu fue elegida para viajar a Saipán y disfrutar de la que sería, a la postre, una trágica sesión de fotos.

