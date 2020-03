Familias en cuarentena por coronavirus cantan himno de Italia para darse ánimo

coronavirus Italia familias cantan|

Italia se ha convertido en uno de los puntos de contagio de coronavirus más importantes, después de China, lugar donde se originó. Historias han trascendido en dicho país, sobre todo a través de las redes sociales.

En un vídeo que ahora circula en la web, se puede ver a familias cantando el himno italiano desde sus casas, con la intención de dar muestras de apoyo y solidaridad ante la crisis.

Italia. Ante la crisis, unión, solidaridad y patriotismo para levantar los ánimos de las familias en los barrios.

¡Qué envidia! Bravissimo! �������� pic.twitter.com/ya9nr5drAN — Albert Rivera (@Albert_Rivera) March 13, 2020

Fue el político español, Albert Rivera, publicó uno de estos videos en los que se muestra a los grupos de personas cantando desde los balcones de sus casas.

Hasta el momento, se tienen registradas más de mil 200 muertes y cerca de 18 mil infectados por coronavirus.

Hombre se queda atrapado con cadáver

Cabe mencionar que ayer se dio a conocer la historia de un hombre italiano que tuvo que permanecer encerrado junto al cadáver de su hermana, quien murió a causa del COVID-19.

El sujeto que es fisicoculturista denunció con palabras e imágenes duras el sentimiento de "abandono" que estuvo experimentando con su familia en medio de la emergencia del coronavirus.

"Mi hermana está muerta en la cama, no sé qué hacer, no puede tener la despedida que se merece porque las instituciones me abandonaron", dijo.