Familiares de las víctimas civiles afganas exigen rendición de cuentas a EE.UU.

Un día después de que el ejército de Estados Unidos admitiera que un ataque con drones en la capital de Afganistán el mes pasado mató por error a 10 miembros de una familia, incluidos siete niños, los sobrevivientes han dicho que la disculpa de Washington no fue suficiente.

Aimal Ahmadi, cuya hija de tres años, Malika, murió el 29 de agosto, cuando el misil estadounidense hellfire golpeó el automóvil de su hermano mayor, dijo a Al Jazeera el sábado que la familia exige que Washington investigue quién disparó el avión no tripulado en el ataque de Kabul.

"Perdí a 10 miembros de mi familia; Quiero justicia de Estados Unidos y otras organizaciones", dijo. "Somos personas inocentes, no cometimos ningún error", agregó. Por su parte, Estados Unidos admite que mató por "error" a 10 civiles tras ataque en Kabul. En el lugar del ataque se podían ver dispersos recuerdos de los niños, incluidos sus juguetes.

Víctimas del ataque buscan compensación de EE.UU.

Familiares de las víctimas en Kabul exigen rendición de cuentas a EE.UU.

Los miembros de la familia dijeron que están buscando una compensación de los Estados Unidos. Quieren justicia para sus familiares y, si es posible, los que han permanecido en dicho complejo quieren abandonar Afganistán. Son personas que intentan reconstruir sus vidas en el caos de lo que es el país y lo que les sucedió a sus familias.

En declaraciones a la agencia de noticias The Associated Press, Ahmadi dijo que Estados Unidos debería castigar al personal militar responsable del ataque. "Eso no es suficiente para que pidamos perdón", dijo Ahmadi. "Estados Unidos debería encontrar a la persona que hizo esto".

Las organizaciones de noticias informaron después del ataque que el conductor del vehículo atacado, Zemerai Ahmadi, era un empleado de larga data en una organización humanitaria estadounidense y citó la ausencia de pruebas para respaldar la afirmación del Pentágono de que el vehículo contenía explosivos.

La Verdad Noticias informa que, el misil impactó cuando el automóvil se detenía en el camino de entrada de la familia y los niños corrieron a saludar a Zemerai.

Estados Unidos calificó el ataque como "error"

Familiares de las víctimas en Kabul exigen rendición de cuentas a EE.UU.

Estados Unidos admite que mató por "error" a 10 civiles tras ataque en Kabul. El viernes, el general de la Marina de EE.UU. Frank McKenzie, jefe del Comando Central de los Estados Unidos, calificó el ataque como un "error trágico", y después de semanas de negaciones.

Dijo que civiles inocentes murieron en el ataque y no un combatiente asociado con el Estado Islámico en la provincia de Khorasan, ISKP (ISIS-K), como lo afirmó originalmente el ejército estadounidense. Estados Unidos admite que mató por "error" a 10 civiles tras ataque en Kabul

"En el momento de la huelga, confiaba en que la huelga había evitado una amenaza inminente para nuestras fuerzas en el aeropuerto. Fue un error, y ofrezco mis sinceras disculpas", dijo McKenzie, y agregó que Estados Unidos estaba considerando hacer pagos de reparación a la familia de las víctimas en Kabul.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.