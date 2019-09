Familiares de joven asesinada asisten a la ejecución del criminal quien pidió perdón

Un hombre identificado como Mark Antony Soliz, fue condenado a muerte luego de haber asesinado a una mujer durante un robo en 2010; el pasado martes, Soliz, fue ejecutado en la prisión de Huntsville, en Texas, Estados Unidos, por inyección letal, según informaron medios locales.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

El hombre de 37 años de edad, tuvo derecho a su última declaración y en ella, se arrepintió del crimen que cometió hace 9 años y dio las gracias a los familiares de su víctima, Nancy Weatherly, que aceptaran estar en la cárcel el día de su muerte.

El hombre, antes de morir dijo, “Quiero disculparme. No sé si mi fallecimiento les traerá consuelo por el dolor y el sufrimiento que les causé. No sabía si vendrían o no, pero me alegro de que lo hayan hecho para que yo pueda hablar con ustedes”.

Mark Antonhy, añadió: “Tomé decisiones equivocadas pero me perdoné. Hice una discusión no por mí mismo, sino por todos los demás. No me perdoné por todos ustedes, sino por el dolor que le causé a mi familia”.

Tras esto, los familiares de la víctima, Nancy Weatherly, decidieron no hacer comentarios de las palabras de Soliz.

Te podría interesar: Mujer ingresa al club de Trump sin permiso; podría pasar hasta 6 años en prisión

Este hombre de 37 años de edad, es el sexto reo que es condenado a la pena de muerte en Texas, en lo que va de este 2019. El abogado de Soliz, asegura que sufría del síndrome de alcoholismo letal y su coeficiente intelectual era de 75, por lo que debía ser eximido de la pena capital, y también, otras personas con deficiencia mental.