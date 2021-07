Familia y médico de AMLO, entre los posibles espiados por Pegasus

Los allegados al mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también estaban en la lista de personas “de interés” del software espía Pegasus, que pertenece a la compañía israelí NSO Group. Sus familiares, colaboradores de trabajo e incluso su médico estaban “en la mira”. Estos actos de espionaje a nivel internacional han generado indignación entre diversos organismos.

Posiblemente fueron espiados en el periodo 2016-2017: la esposa del Presidente, Beatriz Gutiérrez Müller; los hijos del mandatario: Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo López Beltrán; además de sus hermanos, Pío, Pedro Arturo y Martín de Jesús, al igual que su cardiólogo, Patricio Heriberto Ortiz.

Como te informamos en La Verdad Noticias, el software Pegasus intervino los teléfonos celulares de más de 15 mil mexicanos, de los cuales habían más de 25 periodistas y cerca de 50 personas cercanas a López Obrador, incluyendo también a personas que actualmente están laborando en el Gobierno Federal.

La actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; quien fuera su jefe de gabinete, Alfonso Romo; su consejero jurídico, Julio Scherer, y su portavoz Jesús Ramírez Cuevas.

Felipe Calderón y gobernadores también estaban en la lista de Pegasus

Calderón y López Obrador eran "personas de interés" para los clientes de NSO/Foto: El Sol de México

El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, su esposa Margarita Zavala, además de cerca de 45 gobernadores y exgobernadores también estaban en la lista del spyware Pegasus; todo esto ocurrió durante el mandato de Enrique Peña Nieto.

Asimismo, los nombres de tres familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014, igualmente figuraron entre la “gente de interés” para ser espiada. Además de algunos líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Cabe destacar, que a pesar de que sus nombres aparecen en la lista del polémico software israelí, no significa que los cercanos a AMLO y el resto de los involucrados realmente fueron hackeados, solo que eran “de interés” para los clientes de NSO, que en el caso de México, se informó que fueron:

La Secretaría de la Defensa, que adquirió el spyware en 2011; la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) y el Centro Nacional de Inteligencia (Cisen, disuelto por López Obrador cuando llegó al poder, en 2018).

Pegasus genera indignación internacional

Este software espía ingresar en el teléfono móvil y podía obtener contactos, imágenes y más información/Foto: Caraota Digital

Como te informamos, Pegasus ha generado indignación internacional después de que durante el fin de semana, 17 medios internacionales, entre ellos The Guardian, The Washington Post y Le Monde, revelaron información del “Pegasus Project”, una investigación periodística donde se encontró la lista con más de 50 mil números telefónicos para un posible espionaje desde 2016, por el programa de NSO.

“Se trata de un ataque mayor contra el periodismo crítico”, dijo la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, a la cadena británica BBC.

Mientras que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió que se mejore la “reglamentación” de la comercialización de estas tecnologías de vigilancia:

“Sin una reglamentación respetuosa con los derechos humanos, hay un peligro excesivo de que estas herramientas se utilicen para intimidar a las (personas) críticas y silenciar a los opositores”, declaró Bachelet.

Mientras tanto, el presidente AMLO aseguró en su conferencia matutina que su gobierno ya no espía: “Ya no existe la policía política, no existe el Cisen, se garantizan las libertades y no se dan órdenes para reprimir, vamos a seguir garantizando la paz y la protección de todos, en especial de periodistas y más cuando se trata de un periodismo de denuncia”.

