Familia exige justicia después de que la policía de Atlanta le disparara a Rayshard Brooks en la espalda

Los familiares de Rayshard Brooks, muchos de ellos llorando, pidieron justicia y un "cambio drástico" en la vigilancia policial después de que un oficial blanco de Atlanta le disparó fatalmente al hombre afroamericano en la espalda, y el alcalde de la ciudad pidió una sacudida -up en la fuerza.

La muerte de Brooks, de 27 años, que la oficina del médico forense del condado de Fulton dictaminó un homicidio, fue el último asesinato de un hombre negro que provocó indignación en todo el país por la brutalidad policial y la injusticia racial.

"Estamos cansados y frustrados. Lo más importante es que estamos desconsolados, por lo que necesitamos justicia para Rayshard Brooks", dijo su prima, Tiara Brooks, en una conferencia de prensa.

"La confianza que tenemos en la fuerza policial está rota. La única forma de curar algunas de estas heridas es a través de una condena y un cambio drástico en el departamento de policía", agregó.

Los familiares hablaron de Brooks como un cálido hombre de familia al que le encantaba llevar a su hija a patinar. Un hombre, después de llorar, se quedó angustiado y gritó: "¡Alguien se llevó a mi primo!"

Más de 1,000 personas marcharon en el Capitolio del estado de Georgia en Atlanta el lunes, pidiendo justicia para Brooks y otros afroamericanos asesinados.

"Vamos a tomar el control del capitolio todos los días hasta que hagan su trabajo", dijo el reverendo James Woodall, presidente del grupo estatal de derechos civiles NAACP, a la multitud, informó el Atlanta Journal-Constitution y otros medios.

Mientras la multitud cantaba por la justicia, la Asamblea de Georgia reinició su sesión de 2020 con un llamado renovado para aprobar una ley de crímenes de odio. Georgia es uno de los cuatro estados de EE. UU. Sin dicha ley, lo que aumenta el castigo por delitos que se consideran de motivación racial.

La muerte de Brooks, y el disparo por separado de un corredor negro, Ahmaud Arbery, cerca de la ciudad costera de Brunswick en febrero que involucró a un ex agente de la ley, ha impulsado los llamados a la justicia racial en Georgia.

El alcalde de Atlanta, Keisha Bottoms, anunció reformas inmediatas dentro del departamento de policía, incluidas órdenes que requieren que los agentes de policía reduzcan las situaciones y que intervengan cuando ven a un colega usando fuerza excesiva.

Bottoms dijo en una conferencia de prensa que estaba desconsolada y enojada por la muerte de Brooks.

"Me cabreó, me entristece, me frustra y no hay nada que pueda decir que cambie lo que sucedió el viernes".