Familia en Inglaterra oculta cadáver de una de sus integrante por seis semanas

Una familia de origen japonés residente en Inglaterra causó un gran revuelo en North Yorkshire, Inglaterra ya que ocultaron el cadáver de una de sus integrantes y lo mantuvieron dentro de su casa por poco más de seis semanas.

La víctima era una mujer de 49 años de edad, hija de la dueña de la casa, quien falleció entre los meses de agosto y septiembre del año 2018, sin embargo fue hasta el pasado 9 de noviembre que se le dio conclusión al caso.

Recientemente te hablamos de una mujer que ocultó el cadáver de su bebé por un año, siendo este hecho en Estados Unidos, sin embargo las similitudes con el caso son bastantes, con diferencia de un detalle del que te hablaremos más adelante.

Familia japonesa oculta el cadáver de su familiar

La mujer falleció desde el año 2018

De acuerdo a la información recopilada por el sitio de noticias BBC, la víctima se llamaba Rina Yasutake, de 49 años de edad, quien falleció por causas aún no reveladas y tras su deceso su familia decidió mantener su cuerpo oculto por poco más de seis semanas, siendo sus hermanos Takahiro y Yoshika de 48 y 53 años quienes junto a su madre Michiko de 77 ocultaron el cadáver.

La familia fue descubierta cuando los dos hermanos asistieron a una farmacia a comprar excesivas cantidades del alcohol, despidiendo un olor fétido de sus cuerpos, por lo que el encargado dio aviso a las autoridades del hecho y se trasladaron al lugar de los hechos, encontrando el cuerpo postrado en una cama, por lo que serían enjuiciados por impedir la sepultura de la mujer de forma legal, aunque al final, el caso fue desestimado.

Libran la cárcel por ocultar cadáver

Vecinos de la zona no sabían que la mujer vivía junto a su familia

Te informamos en La Verdad Noticias que la mujer fallecida era conocida como una artista talentosa, por lo que fue sepultada finalmente, mientras su familia no recibió ningún tipo de sanción, debido a que una corte estableció que el caso no era de interés público y fue cerrado, por lo que no hubo delito qué perseguir.

Cabe mencionar que ocultar el cuerpo de sus hijos es una práctica que se ha repetido en muchas ocasiones, en la mayoría siendo por no tener dinero para el funeral, aunque en ocasiones se debe a que los padres son culpables de la muerte y ocultan el cuerpo para no registrar evidencia.

