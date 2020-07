Familia LeBaron va a Washington para exigir a AMLO y Trump combatan inseguridad| AP

La Familia LeBaron anunció este martes que viajará a los Estados Unidos para realizar una manifestación afuera de la Casa Blanca, donde exigirá al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y a su homólogo estadounidense Donald Trump, estrategias para combatir la inseguridad.

A través de su cuenta de Twitter, Adrián LeBaron precisó que su viaje a Washington será para "recordarles (a AMLO y Donald Trump) que es indispensable encontrar soluciones en conjunto, para tener futuro como país", texteo el tambiém empresario.

Adrián LeBaron recalcó que "entre los invitados de @lopezobrador_ no veo a ninguna víctima, a nadie que viva la tierra de nuestros campesinos, a nadie humilde que pudiera relatar el México de abajo. El TMEC no va a jalar si no existe seguridad, y arreglar el desmadre depende de ambos países YO SOY MEXICANO", escribió más tarde.

Vamos rumbo a Washington. Creo que aunque en la agenda de @lopezobrador_ no cupo la seguridad, vamos a recordarles que es indispensable encontrar soluciones en conjunto, para tener futuro como país.

Washington hay vamos y — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) July 8, 2020

Bryan LeBaron pedirá a AMLO que acepte ayuda de EU para combatir el crimen

Al viaje también acudirá Bryan LeBaron, quien en entrevista con Ciro Gómez Leyva, dijo que pedirán a Andrés Manuel López Obrador que acepte la ayuda diplomática del gobierno de Estados Unidos para combatir a los grupos del crimen organizado.

"Queremos que no se les olvide a ambos presidentes la promesa que nos hicieron como familia, de que no iba a quedar nuestro caso en la impunidad”, apuntó durante la entrevista telefónica.

La familia LeBaron fue víctima de un ataque en noviembre de 2019.

Byan LeBaron calificó como inaudito que el presidente López Obrador vaya a Washington y el tema de seguridad no esté en la agenda. No podemos permitir que olvide su promesa de combatir la inseguridad", sentenció.

“La violencia no ha estado en cuarentena, mueren casi 100 mexicanos al día en forma violenta; que Estados Unidos entienda que es corresponsable de la violencia que vivimos hoy en México; de ahí (EU) vienen las armas, ahí es donde compran las drogas ilegales y mandan miles de millones de dólares a México para nanciar el narcoterrorismo”, abundó.