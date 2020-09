Familia Argentina emigra a España y le cambia la vida de manera increíble

Verónica Kleiman, una mujer de 39 años de edad, decidió abandonar todo lo que tenía en Argentina para emigrar a España en busca de mejores condiciones, lo cual asegura fue la mejor decisión que ha tomado en toda su vida.

“Emigré hace 18 meses. Cuando me fui el país no estaba en llamas. Renuncié a mi trabajo en el Ministerio de Salud de la Nación. En España conseguí trabajo en un bar, no lavo copas pero cuelgo la chupa y el plumífero de la gente que va a bailar”, escribió en su cuenta de Twitter.

Según información del portal “Infobae”, la mujer está feliz de haber tomado la decisión de irse del país. En primer lugar porque era algo que anhelaba desde hacía tiempo y porque el destino elegido -Vigo, en Galicia- superó ampliamente todas sus expectativas.

Verónica viajó a España con su familia

Verónica y su famila antes de partir de Argentina

En Argentina, siguió la carrera de abogacía en la Universidad de Católica de Buenos Aires, aunque nunca se recibió, trabajó durante años para el Estado argentino. Vivía en Villa Luro junto a su marido Raúl y sus dos hijas, Lola (8) y Josefina (4).

En el año 2000 sus padres la enviaron a estudiar un mes inglés a Londres. “Esa breve experiencia me abrió la cabeza, quedé fascinada con una ciudad prolija, limpia, ordenada y respetuosa”, comentó recordando su primer contacto con Europa.

De vuelta en Buenos Aires, la vida siguió, conoció a su actual marido y formaron una familia. “Alquilamos un departamento en Villa Luro, íbamos a trabajar y teníamos una vida cómoda sin grandes lujos... pero sentía que quería irme de la Argentina.

El esposo de Verónica también quería un cambio

Verónica está muy contenta viviendo con su familia en España

Sin embargo, Raúl, hijo de gallegos, no quería dejar la Argentina. “En 2018, a la salida del trabajo me llamó y me dijo que estaba harto, que nos mudemos al exterior. No perdí esa oportunidad... el momento era ése”.

Entonces, se prepararon para la nueva vida y el nuevo rumbo a más de 9900 kilómetros de casa. Verónica estaba lista para dejar de ser una simple observadora de lo que sucedía en el exterior y empezar a ser protagonista, algo que le daba sentido a sus proyectos.