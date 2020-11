Facebook y Twitter CRITICADOS por la historia de Hunter Biden en la audiencia

El director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, y el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, testificaron ante el Comité Judicial del Senado este martes 17 de noviembre, y desde el comienzo de la audiencia se enfrentaron a presiones por la censura de una historia del New York Post sobre Hunter Biden.

Twitter bloqueó el intercambio de un artículo sobre una computadora portátil y correos electrónicos que se dice que pertenecen a Hunter Biden, el hijo del entonces candidato Joe Biden, y Facebook había limitado la distribución del artículo, pero no lo bloqueó por completo. Los legisladores republicanos buscaron despojar a las empresas de redes sociales de la protección legal de la que disfrutan porque no se las considera editores según la ley.

"Me parece que usted es el editor definitivo", dijo el presidente del comité, el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, durante su declaración de apertura. "La decisión editorial del New York Post de publicar la historia fue anulada por Twitter y Facebook de diferentes formas para evitar su difusión. Ahora bien, si eso no es tomar una decisión editorial, no sé cuál sería".

Mark Zuckerberg y Jack Dorsey fueron cuestionados sobre las medidas electorales tomadas

Twitter corrigió su "error" en 24 horas

Dorsey abordó la controversia en sus comentarios de apertura y explicó, como lo hizo durante una audiencia anterior, que la historia del Post fue bloqueada de conformidad con una política de 2018 contra la difusión de materiales pirateados.

"Hicimos una interpretación rápida sin utilizar otras pruebas de que los materiales del artículo se obtuvieron mediante piratería y, de acuerdo con nuestra política, bloqueamos su difusión", testificó Dorsey. "Tras una mayor consideración, admitimos que esta acción era incorrecta y la corregimos en 24 horas".

Dorsey continuó diciendo que Twitter le dijo al Post cómo podían desbloquear su cuenta eliminando su tweet con el artículo, y que luego podrían hacerlo nuevamente. En cambio, The Post presionó para que Twitter revirtiera su decisión de bloquearlos en primer lugar. Dorsey dijo que en ese momento no tenían un proceso para hacer esto.

“Este incidente demostró que necesitábamos uno y por eso creamos uno que creemos que es justo y apropiado”, dijo.

Dorsey luego reconoció las preocupaciones de los legisladores con respecto a la protección que tienen las empresas de redes sociales en virtud de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. La sección 230 dice que empresas como Facebook y Twitter no pueden ser consideradas responsables de las declaraciones publicadas por los usuarios porque las propias empresas no son las que crean o editan el contenido como lo haría un periódico. Sin embargo, algunos legisladores creen que al bloquear cierto contenido como la historia del Post, de hecho están tomando decisiones editoriales.

Se informó a La Verdad Noticias que, Dorsey propuso tres posibles formas de avanzar, que incluyen una expansión de la Sección 230, nueva legislación del Congreso y un compromiso de Twitter y otras empresas de participar en la autorregulación.

