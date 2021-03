Facebook: hackers chinos intentaron espiar teléfonos de musulmanes uigures

Facebook reveló este miércoles que frustró el intento de un grupo de hackers en China de ingresar en las computadoras y teléfonos de los musulmantes uigures que viven fuera de Xinjiang.

Según dijo la compañía en un comunicado, la sofisticada operación encubierta tenía como objetivo a activistas, periodistas y uigures disidentes en el extranjero, así como a personas que viven en Turquía, Kazajstán, Estados Unidos, Siria, Australia, Canadá y otros países.

El comunicado, que fue consultado por La Verdad Noticias, señala que los piratas informáticos contaban con suficientes recursos para tratar de engañar a los afectados para que hagan clic en enlaces maliciosos que los dirigían a trampas cibernéticas.

"Este grupo utilizó varias tácticas de ciberespionaje para identificar sus objetivos e infectar sus dispositivos con malware para permitir la vigilancia", dijeron en un blog el jefe de investigaciones de ciberespionaje de Facebook, Mike Dvilyanski, y el jefe de políticas de seguridad, Nathaniel Gleicher.

"Esta actividad tenía el sello de una operación persistente y con buenos recursos, al tiempo que ocultaba quién está detrás de ella", agrega el comunicado.

Los empleados de la empresa dijeron que la campaña de espionaje cibernético implicó atraer a sus objetivos a sitios web fuera de su principal plataforma, donde el malware podría ocultarse hasta infectar a los usuarios dando acceso a los espías.

Facebook dijo que al menos 500 personas fueron víctimas del ciberataque. El gigante tecnológico explicó que había descubierto la red de hackers durante sus trabajos de seguridad de rutina y notificó a las personas cuyos dispositivos pudieron haber sido comprometidos.

¿Cómo llevaron a cabo el hackeo?

Los hackers planearon ganarse la confianza de sus víctimas creando cuentas falsas en Facebook en las que se hacían pasar por periodistas, activistas u otras personas que simpatizaban con la comunidad uigur para que personas de ideas afines participaran en las publicaciones.

"La táctica fue generar confianza y luego usar eso como una forma de engañarlos para que hagan clic en estos enlaces para exponer sus dispositivos", dijo Gleicher en la sesión informativa. Subrayó que incluso tratándose de “menos de 500” personas afectadas, “el impacto puede ser muy serio; pueden imaginar la vigilancia”.

Facebook identificó al grupo como Earth Empusa or Evil Eye.

El malware utilizado podría permitir que los ciberespías se apoderaran de los teléfonos móviles de las personas, accediendo a información, cámaras y micrófonos, según las alertas de seguridad sobre el código malicioso. Para interrumpir la operación, Facebook impidió que se compartieran enlaces hacia los sitios web maliciosos en su plataforma y eliminó las cuentas del grupo de hackers.

La investigación de la compañía señaló que existen vínculos entre los piratas informáticos y dos empresas de tecnología con sede en China, pero no se halló relación directa con miembros del gobierno chino, al que Estados Unidos y sus aliados acusan de llevar a cabo un genocidio de uigures en la región de Xinjiang.

Los polémicos campamentos de China en Xinjiang

Según algunos grupos de derechos humanos, al menos un millón de uigures, en su mayoría musulmanes, han sido encarcelados en campamentos en Xinjiang a los que China llama “campamentos de reeducación”, y de donde han salido testimonios de trabajos forzados y esterilizaciones forzadas contra mujeres.

China ha negado todas las acusaciones, argumentando que se trata de programas de formación que han ayudado a acabar con el extremismo islámico en la región.

Se calcula que entre ochocientos mil a dos millones de uigures y otros grupos musulmanes, incluyendo kazajos y uzbekos, han sido detenidos y enviados a los campamentos desde abril de 2017, esto tras varios hechos violentos durante la década del 2000 que derivaron de la represión del gobierno de China que continúa a día de hoy para los once millones de uigures que aún viven en Xinjiang.

Según Council for Foreign Policy, la mayoría de las personas detenidas no han sido acusadas de ningún delito y no se les proporciona vías legales para impugnar su confinamiento. Al parecer, los objetivos de Beijing se centran en personas que viajan o tienen contacto con ciudadanos de alguno de los veintiséis países que China considera “sensibles”, como Turquía y Afganistán, en general países de mayoría musulmana.

¿Cuándo empezó la persecución?

Los uigures habían vivido en Xinjiang durante siglos antes de que China se anexara la región en octubre de 1949. A partir del año 2000, la migración de la mayoría china Han, que representa el 93 % de los 1.4000 millones de chinos, trajo consigo una ola de acusaciones de los uigures por los tratos injustos de los han, lo que llevó a históricas protestas violentas en las que murieron cientos de personas.

La oposición de los uigures llevó al gobierno chino a determinar que existían grupos terroristas y que difundían ideas separatistas (Xinjiang es la provincia más grande y deshabitada de China). En discursos secretos, el presidente Xi Jinping ha advertido sobre la “toxicidad del extremismo religioso” para justificar el uso de herramientas de “dictadura” para eliminar el supuesto peligro.

China usó los ataques del 9/11 para justificar su lucha contra el terrorismo islámico.

En 2016, el secretario del gobernante Partido Comunista en Xinjiang, Chen Quanguo, aumentó la presencia de policías y puntos de revisión, así como un control más férreo de la región budista del Tíbet.

China llegó a caracterizar casi cualquier expresión del Islam como extremista. En marzo de 2017, el gobierno de Xinjiang proclamó una ley contra el extremismo que prohibía a las personas dejarse crecer largas barbas y usar velos en público, dos costumbres específicas de la cultura musulmana. El gobierno también reconoció oficialmente el uso de centros de formación para eliminar el extremismo.

La filtración que destapó a China

En noviembre de 2019 dos corresponsales de The New York Times en China, Chris Buckley y Austin Ramzy, publicaron una filtración de más de 400 documentos internos del gobierno chino relacionados con las detenciones masivas de uigures, kazajos y otras minorías musulmanas en Xinjiang.

La filtración incluía 96 discursos internos y órdenes en las que el presidente Xi hablaba a otros funcionarios del Partido Comunista sobre las estrategias de vigilancia y control implementadas en la región, con detalles que explicaban la razón de las detenciones masivas y el grado de intolerancia en el partido a la oposición.

China ha dicho que los uigures deberían agradecer porque se le "reeduque".

Los documentos confirmaron que el gobierno de Xi Jinping no distinguía entre extremismo islámico y la práctica pacífica del Islam, además de que encuentra relaciones entre la violencia en Xinjiang y el extremismo en el vecino Afganistán y los campos de batalla de Irak y Siria. Xi se refiere a sus medidas como una “guerra popular contra el terrorismo”.

Xinjiang, el provincia de la vigilancia

Los expertos advierten que Xinjiang se ha convertido en un estado de vigilancia que emplea tecnología de punta para monitorear a millones de personas. Otros documentos expuestos por periodistas y activistas uigur fuera de China demostraron que Beijing tiene un listado de nombres de posibles extremistas que toma en cuenta la periodicidad de sus prácticas religiosas, contiene detalles sobre trabajo, nivel de oposición al gobierno chino y afinidad con grupos extranjeros.

Una gran parte de esa información se recopila de la base de datos masiva conocida como Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas, que usa inteligencia artificial para crear listas de personas sospechosas, según organizaciones de derechos humanos.

Los documentos clasificados del gobierno chino publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en noviembre de 2019 revelaron que más de quince mil uigures residentes de Xinjiang fueron colocados en centros de detención durante un período de siete días en junio de 2017 después de haber sido marcados por el algoritmo. El gobierno chino calificó los documentos filtrados de “pura invención” y sostuvo que los campos son centros de educación y capacitación.

