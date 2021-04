Facebook elimina podcast de entrevista a Donald Trump

Las redes sociales Facebook e Instagram eliminaron un video de una entrevista con el ex presidente Donald Trump realizada por su nuera Lara Trump, bajo el argumento que cualquier contenido "en la voz de Donald Trump" sería eliminado de la plataforma de redes sociales.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, Facebook prohibió permanentemente al ex presidente de su plataforma en enero después de los disturbios en el Capitolio.

El martes, Lara Trump, publicó una imagen en Instagram de ella sentada frente a su suegro, instando a sus seguidores a "¡Únase a nosotros esta noche!"

Un empleado de Facebook envió un correo electrónico a un grupo de funcionarios de Donald Trump, advirtiendo que cualquier contenido publicado "con la voz del presidente Trump no está permitido actualmente en nuestras plataformas (incluidas las nuevas publicaciones con el presidente Trump hablando)" y advirtió que "se eliminará si se publica, lo que generará limitaciones adicionales en las cuentas que lo publicaron".

Facebook elimina contenido de Donald Trump

Facebook eliminó un podcast con una entrevista realizada por Lara Trump.

A medida que las grandes empresas tecnológicas continúan su oferta para cancelar Trump, el audio del podcast "The Right View With Lara Trump" fue retirado el martes de Facebook y, según los informes, luego fue eliminado por Instagram.

Tras la eliminación del contenido, Lara Trump, quien además es colabora con Fox News, compartió una captura de pantalla de un correo electrónico enviado por un empleado de Facebook diciendo que la compañía anularía la entrevista, según indica la agencia de noticias ANSA.

Como se recordará, Facebook decidió bloquear a Donald Trump "indefinidamente" después del luctuoso asalto del 6 de enero al Capitolio.

El ex presidente Donald Trump también fue vetado permanentemente de Instagram, Twitter, Snapchat y YouTube después de los disturbios provocados por sus seguidores. Sin embargo, el asesor principal del ex mandatario, Jason Miller, a principios de este mes dijo que Trump volvería con su propia red social.

