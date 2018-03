Facebook elimina la página de Britain First por incitación al odio

El líder del grupo xenófobo

La red social Facebook ha cerrado este miércoles el perfil del partido de ultraderecha británico Britain First, así como de su líder, Paul Golding y de su número dos, Jayda Fransen, por colgar contenido "inapropiado" que incita "al odio".

Facebook informó de que, pese a las continúas advertencias hechas a los responsables de los perfiles por subir material contrario a la política de la plataforma, continuaron violando las normas por lo que se han visto obligados a clausurar las tres páginas.

Tanto Golding como Fransen fueron condenados al inicio de este mes a penas de 18 y 36 semanas de cárcel, respectivamente, por "haber orquestado una campaña para llamar la atención sobre la raza, la religión y el origen inmigrante" de varios musulmanes que eran juzgados por violación el pasado mayo en un tribunal de Canterbury.

Entre los contenidos que critica Facebook, destacan una fotografía grupal en la que aparecen ambos políticos con el título de "Islamofóbos y orgullosos", así como múltiples vídeos que, según dijo la red social, "incitaban deliberadamente al odio hacia musulmanes".

"No hacemos esto a la ligera, pero no han cesado de colgar contenido para instigar a la hostilidad y odio hacia grupos minoritarios", subrayó. Facebook confirmó que Britain First ,al que también cerraron las cuentas de Twitter y Youtube a finales del año pasado, no podrá abrir ninguna otra página oficial en el futuro.

Britain First desató la polémica el pasado noviembre, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en las redes sociales vídeos antiislamistas divulgados por esa formación.

La acción de Trump fue criticada por la primera ministra británica, Theresa May, quien lamentó el "error" del presidente estadounidense y enturbió en aquel momento las relaciones entre Londres y Washington. El partido también recibió críticas en junio de 2016 cuando el extremista Thomas Mair asesinó en plena calle a la diputada laborista Jo Cox al grito de "Britain First" ("El Reino Unido primero").