Fabricantes de armas en EU podrían contrademandar a México

Expertos en demandas civiles de Estados Unidos, no descartan la posibilidad de que las 11 empresas fabricantes de armas demandadas por México, contrademanden si la querella es anulada por la Corte federal de Massachusetts. Según información de Proceso

Este lunes 22 de noviembre, las empresas estadounidenses fabricantes de armamento demandadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitaron a la Corte Federal de Massachusetts “desechar” la querella en su contra por presunto tráfico ilegal de armas.

Expertos en materia penal sostienen que, en base al argumento de las empresas fabricantes de armas, de que fabrican y venden sus productos en cumplimiento con las leyes locales, estatales y federales de Estados Unidos, tienen altas posibilidades de que la Corte deseche el caso.

Los fabricantes de armas responderán

Los fabricantes podrían contrademandar a México

Bajo este argumento, los expertos en materia penal y demandas civiles destacan que, de ser el caso de la anulación de la demanda, los 11 fabricantes de armas optarían por contrademandar al gobierno aazteca por daños y perjuicios.

Una contrademanda al gobierno mexicano exigiría la compensación de pérdidas en su producción y venta de armas a causa de la demanda del Gobierno de México, lo que en términos monetarios se traduciría en exigencia de pagos de cientos o hasta miles de millones de dólares.

La denuncia mexicana acusa a las 11 empresas estadunidenses de ser parte del problema del tráfico ilegal de armas fabricadas en Estados Unidos hacia México, y de corresponsabilidad en el empoderamiento del crimen organizado y cárteles del narcotráfico a través de sus arsenales.

¿Cuáles son los fabricantes de armas?

Los fabricantes buscan responder

Cabe recordar que, entre las empresas demandadas por el gobierno de México, destacan Smith and Wesson Brands, Barret, Century International Arms, Colt’s, Glock, Sturm Ruger and Co. e Interstate Arms.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reaccionó al pedido de las empresas demandadas y adelantó que el próximo 31 de enero de 2022 entregará a la Corte de Massachusetts su argumentación de mantener vigente el litigio para resolverse en un juicio.

