Fabricante de Marlboro le dice adiós a los cigarrillos en México ¿Por qué?

El fabricante estadounidense de cigarrillos y tabaco en México, Philip Morris, anunció la eliminación del humo del cigarrillo en el país latinoamericano para el 2030, al tiempo que dijo, busca desarrollar productos alternativos de consumo de tabaco como IQOS, un dispositivo que calienta el tabaco sin quemarlo.

La compañía fabricante de cigarrillos como Marlboro, con productos vendidos en más de 180 países, detalló que bajo el mensaje de "Adiós. Elige el cambio", buscará impulsar a los fumadores a modificar sus hábitos para mejorar sus vidas y las de quienes los rodean.

“Somos conscientes de que la mayor contribución que podemos hacer es disminuir el daño asociado al consumo de los productos que vendemos, y esa es la razón por la que estamos comprometidos incondicionalmente con reducir el riesgo causado por fumar, tanto a los fumadores adultos como a los no fumadores que los rodean.

“Queremos tener un impacto positivo en los 14.9 millones de fumadores en el país. Por ello, hemos decidido abrir paso a la ciencia e innovación a través de productos revolucionarios como IQOS, y alcanzar un futuro libre de humo en el país como parte de nuestros objetivos para 2030”, expuso Andrzej Dabrowski, CEO de Philip Morris México.

Para poder lograr su comentido, el CEO de Philip Morris México explicó que “es necesaria la participación de las autoridades reguladoras, los legisladores, la comunidad médica y las organizaciones de consumidores. Si todos dialogamos y tomamos la ciencia en consideración, a los cigarros les quedará muy poco tiempo en México”.

Cabe mencionar que esta compañía es líder en la fabricación de cigarrillos en México, al contar con un 65 por ciento de la participación de mercado, por lo cual es importante que comiencen con dicha transición de la eliminación de humo de tabaco.

“Nuestro mensaje respecto a fumar siempre ha sido claro: si no fumas, no empieces. Si ya fumas, déjalo. Pero quien decida no dejar el cigarro merece acceso a información y alternativas”, puntualizó el empresario.

Según cifras del CEO, actualmente hay 26 mil mexicanos que han cambiado a la opción libre de humo de IQOS.

Con información de El Universal