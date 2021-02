FDA aprueba la vacuna de Johnson & Johnson ¿Qué podemos esperar?

Este sábado, la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson fue aprobada para su uso de emergencia en los Estados Unidos, con lo que se convertiría en la tercer vacuna que dará esperanza contra esta terrible pandemia.

El 24 de febrero, una junta de la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA) de Estados Unidos respaldó la eficacia de la vacuna para su uso de emergencia, y este 27 de febrero la FDA finalmente dio la aprobación final para su uso de emergencia, afirmando que usarla es seguro para todos los grupos demográficos.

La inyección de Johnson & Johnson se suma a las de Moderna y Pfizer, que ya han sido utilizadas para inocular a millones de estadounidenses y que en su momento fueron aprobadas para salir al mercado un día después de que la FDA recomendó su aprobación para uso de emergencia.

Sin embargo, esta tercera competidora guarda un par de diferencias que son esenciales cuando se trata de las vacunas COVID-19 de Pfizer y Moderna, como el hecho de ser de una sola aplicación y de ser considerablemente menos efectiva (66.1%) para prevenir la enfermedad de moderada a severa en sus pruebas a nivel mundial.

¿Son más las ventajas que las desventajas para la vacuna de Johnson & Johnson? ¿Cuál es la capacidad de producción de esta farmacéutica y qué otras peculiaridades conlleva? La Verdad Noticias tratará de abordar estas dudas.

Las pruebas con la vacuna de Johnson & Johnson

El nombre técnico de la vacuna de Johnson & Johnson es JNJ-78436735 o Ad26.COV2.S., y está siendo desarrollada por la división de Johnson & Johnson en Bélgica, Janssen Pharmaceutica, en colaboración con el Beth Israel Deaconess Medical Center.

A pesar del porcentaje de efectividad en las pruebas internacionales, esta nueva opción obtuvo una eficacia de casi 86 por ciento contra formas graves de la enfermedad en los Estados Unidos, lo cual sigue siendo una muy buena estadística cuando se trata de reducir las muertes y prevenir hospitalizaciones.

Pese a su baja efectividad a nivel internacional, los expertos de la FDA aprobaron su uso de emergencia contra COVID.

La compañía presentó sus datos ante la FDA el 4 de febrero, mostrando una variación del 66 % en la efectividad general, 66 % en América Latina y 57 % en Sudáfrica, donde la variante B.1.351 se está extendiendo rápidamente, y agregó que la vacuna previno el 100% de las hospitalizaciones y muertes.

Síntomas que provoca

Un estudio realizado con placebos en Estados Unidos había provocado la muerte de siete personas por causas relacionadas con COVID-19, informó NBC News, pero ninguna de ellas estuvo relacionada con la vacuna de J&J.

Las pruebas concluyeron que no hay ninguna preocupación para que la vacuna sea aplicada a cualquier grupo de edad o raza, e incluso en personas con comorbilidades que podrían empeorar un cuadro de COVID-19.

Tampoco hubo informes de anafilaxia, una reacción alérgica grave a la inyección que podría ser mortal, según dijo la farmacéutica en su informe para la FDA. Los efectos secundarios que más se repitieron fueron dolor de cabeza y fatiga, por delante de dolores musculares, náuseas y fiebre.

CNN habló con el doctor Paul Geopfert, profesor de medicina y enfermedades infecciosas en la Universidad de Alabama en Birmingham y experto investigador en vacunas, para quien la protección contra las formas graves de COVID-19 es “probablemente” lo más importante en cualquiera de las vacunas disponibles.

En qué se diferencia de otras vacunas

Como ya mencionamos, una sola dosis de esta vacuna es suficiente para producir los efectos deseados contra el virus. Otra de sus diferencias con otras vacunas es que no necesita ser conservada en estado de enfriamiento para ser distribuida, pues es conocida como “nevera estable”, lo cual quiere decir que puede ser almacenada, enviada y transportada a una temperatura similar a la de un refrigerador normal.

La compañía ha dicho que planea enviar la vacuna, que contiene cinco dosis por vial, entre 0 y 5 grados Centígrados. En comparación, la vacuna de Pfizer debe almacenarse en congeladores ultrafríos que la mantengan entre menos 112 y menos 76 grados Fahrenheit. La vacuna de Moderna debe enviarse a una temperatura de -25 grados Centígrados a -15 grados por encima de cero grados Fahrenheit.

La vacuna de Johnson & Johnson solo necesita una dosis.

Donde la vacuna de Johnson & Johnson se ve ampliamente superada es en el 95 % y 94 % de efectividad que las vacunas de Pfizer y Moderna registraron a nivel internacional, respectivamente, contra la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Expertos en enfermedades infecciosas dijeron que los porcentajes de efectividad, por más que parezca todo lo contrario, no pueden ser utilizados como un punto de comparación con otras vacunas, debido a que se administra en una sola dosis y las pruebas se realizaron cuando ya existían nuevas variantes.

Cómo funciona

La vacuna de Johnson & Johnson fue concebida técnicamente hace una década, cuando los investigadores del Beth Israel Deaconess Medical Center hallaron un nuevo método para crear vacunas a partir de partes de un virus, método conocido como Adenovirus 26, o Ad26.

Los adenovirus son virus comunes asociados a enfermedades como gripes y resfriados, y en el caso de Johnson & Johnson se utilizó uno de ellos modificado para poder ingresar en las células y al mismo tiempo ser incapaz de replicarse ni causar enfermedades.

La compañía también está llevando a cabo ensayos con vacunas basadas en adenovirus para otras enfermedades, incluida la infección por el VIH y Zika.

La vacuna previene la capacidad del coronavirus de adherirse con sus picos a las células.

Todo se basa en las características genéticas del virus para construir las famosas “proteínas de pico” que son las que le dan su nombre de coronavirus” y que son las encargadas de ajustarse a las células humanas e infectar.

Otra vacuna ya conocida que se basa en adenovirus es la desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que también ha demostrado ser más efectiva contra la enfermedad que las vacunas a base de ARN.

Según el seguimiento mundial de vacunas de The New York Times, J&J comenzó a desarrollar vacunas Ad26 para tratar el Ébola en áfrica y otras enfermedades. Desde marzo, la compañía consiguió más de 450 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos para impulsar su desarrollo.

Problemas de producción

En medio de las celebraciones porque su producto tiene fuertes posibilidades de convertirse en la tercera vacuna COVID-119 en Estados Unidos, Johnson & Johnson tuvo que reconocer que su producción será limitada en un principio debido a un problema de manufactura.

La compañía explicó que su manufacturera, Catalent, tuvo que hacer revisiones manuales de los viales (las botellitas donde vienen las dosis de la vacuna) durante dos semanas, lo que solo permitirá la entrega de 20 millones de de las 100 millones de vacunas por las que el gobierno de los Estados Unidos pagó para recibir poco a poco hasta junio.

Pero la producción se ha caído aproximadamente 2 meses por detrás de lo que J&J había planeado, y no será capaz de ponerse al día hasta finales de abril, cuando se supone que ya debería haber entregado 60 millones de dosis, según The New York Times.

J&J dijo que había estado “trabajando día y noche” para expandir la fabricación en todo el mundo. Dijo que confiaba en cumplir sus objetivos para Estados Unidos, de 100 millones para junio de 2021, y la UE, que ordenó 200 millones de dosis en 2021.

La aprobación de la vacuna de Johnson & Johnson surge cuando el gobierno de Joe Biden enfrenta la peor crisis de COVID-19 en todo el mundo, y cuando los estados demandan la compra de más vacunas debido a que la demanda está superando con creces los suministros del país.

